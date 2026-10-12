Messi recibió una camiseta con dedicatorias: qué le escribieron sus compañeros

Lionel Messi recibió una camiseta número 10 con la palabra “gracias” y mensajes escritos por sus compañeros como parte de su despedida de la Selección Argentina. Las imágenes difundidas por el patrocinador que viste al equipo permitieron conocer las dedicatorias del plantel.

Una de ellas fue la de Rodrigo De Paul, quien escribió: “Sin vos, nada de esto hubiese pasado. Te amo, hermano”. El mediocampista puso en palabras su agradecimiento por lo compartido con el capitán.

Cristian Romero también destacó las enseñanzas del rosarino: “Muchas gracias por enseñarnos a nunca darnos por vencidos y creer que todo se puede. Te amo, capitán”.

Las dedicatorias de Dibu, Lisandro y Lautaro

Emiliano Martínez eligió un mensaje relacionado con su recorrido como arquero de la Selección. “Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo. Te atajé con mucho corazón”, escribió sobre la camiseta que le entregaron a Messi.

Lisandro Martínez hizo referencia a la trayectoria del delantero con la Albiceleste. “Leo, gracias por cambiar la historia de nuestra selección. Viviste y peleaste hasta el final por nosotros. Te vamos a extrañar, te amo”, expresó.

Lautaro Martínez, por su parte, resaltó la influencia del capitán en su crecimiento: “Gracias por tu legado y por hacerme mejor jugador. ¡Siempre agradecido!”.

El agradecimiento de Paredes y los más jóvenes

Leandro Paredes dejó una dedicatoria breve: “Gracias por hacernos tan felices, te amo”. Nicolás Tagliafico escribió: “Muchas gracias, Leo, por tu amor incondicional al fútbol y a esta camiseta”.

La iniciativa incluyó videos en los que los futbolistas hablaron sobre su vínculo con Messi. Frente a las cámaras, Romero afirmó: “Es una persona brillante y la verdad es que lo amo”.

Franco Mastantuono y Nicolás Paz también participaron del homenaje. El primero describió como “un sueño” la posibilidad de jugar junto al rosarino, mientras que Paz señaló: “Aprendí muchísimo de él y le agradezco mucho”.