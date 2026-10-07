La AFA homenajeó a Messi tras su despedida: “Bienvenido a la mejor hinchada del mundo”

La AFA homenajeó a Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina con un emotivo video institucional que recorrió algunos de los momentos más importantes de la trayectoria del capitán con la camiseta albiceleste y recuperó sus últimas palabras en el Monumental.

El audiovisual, publicado en las cuentas oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino, combinó imágenes de goles, tiros libres, festejos y la consagración en el Mundial de Qatar 2022. “El mundo entero sabe que sos el mejor del mundo... pero tu humildad es tan grande que ni hablás”, expresa la voz en off.

El punto central del homenaje llegó con las palabras pronunciadas por Messi durante su despedida. El rosarino había anticipado que, después de cerrar su etapa como futbolista de la Selección, acompañará al equipo desde otro lugar: “Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos”.

“Bienvenido a la mejor hinchada del mundo”

La AFA retomó esa promesa para construir el mensaje principal del video: “Bienvenido al mejor del mundo a la mejor hinchada del mundo”. La pieza concluyó con una imagen del capitán levantando sus brazos para despedirse y dos palabras: “Te amamos”.

Messi, de 39 años, había disputado su último encuentro con Argentina ante Benín en el estadio Monumental. La despedida terminó con victoria albiceleste por 3-0 y el Diez aportó un gol en una noche atravesada por homenajes y muestras de afecto.

El retiro de la Selección, sin embargo, no significa el final de su carrera profesional. Tras permanecer algunos días en Argentina, el delantero regresó a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

Messi continuará jugando en Inter Miami

El rosarino mantiene contrato con el conjunto de Florida hasta diciembre de 2028 y, según informó el periodista Gastón Edul durante la transmisión de Argentina-Benín, su intención es cumplir el vínculo hasta su finalización.

Inter Miami retomará así la actividad después del parate de la MLS por la fecha FIFA. En su última presentación antes de viajar a Argentina, Messi había convertido el empate transitorio en la derrota 2-1 frente a Columbus Crew.

De esta manera, el capitán dejó atrás definitivamente su etapa con la Selección, pero seguirá jugando profesionalmente en Estados Unidos. Mientras tanto, la AFA convirtió una de sus últimas promesas con la camiseta argentina en la bienvenida a una nueva etapa: Messi dejará el campo para acompañar a la Albiceleste, como dijo él mismo, “de ese lado”.