La emotiva carta de Messi tras su despedida de la Selección: “Me quedaron muchas cosas por decir”

La emotiva carta de Messi tras su despedida de la Selección argentina completó este miércoles una noche histórica para el fútbol nacional. Horas después de disputar su último partido con la Albiceleste, Lionel Messi publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que repasó su recorrido, agradeció a quienes lo acompañaron y reconoció que ya extrañaba vestir la camiseta nacional.

El capitán había cerrado su etapa en el seleccionado con la victoria por 3-0 frente a Benín en el estadio Monumental, donde convirtió de penal el último gol del encuentro. Messi terminó así una trayectoria de 21 años en la Mayor con 208 partidos y 126 tantos.

Tras tomarse algunas horas para procesar lo ocurrido, el rosarino recurrió a Instagram para expresar aquello que, según reconoció, no había podido transmitir durante la ceremonia. “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, comenzó.

“Me quedaron muchas cosas por decir”

Messi describió su paso por el seleccionado como un recorrido marcado tanto por los éxitos como por momentos difíciles. “Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, manifestó.

El futbolista también reconoció que el discurso pronunciado ante el público del Monumental no alcanzó para expresar todo lo que atravesaba. “Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, escribió.

(Jano Colcerniani).

En ese tramo del mensaje dedicó un agradecimiento especial a su círculo más cercano. “Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, expresó.

El recuerdo de Maradona

El capitán extendió el reconocimiento a quienes compartieron con él más de dos décadas en la Selección. Mencionó a amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos que formaron parte de las distintas etapas que atravesó desde su debut hasta su despedida.

También reservó unas palabras para Diego Maradona, quien fue su entrenador en la Selección y una figura central de la historia argentina. “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar”, señaló Messi.

Y añadió: “Como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”. El mensaje continuó con un agradecimiento a los clubes en los que jugó por haber respetado su compromiso con la camiseta argentina.

El último agradecimiento

En el cierre de la publicación, Messi hizo una referencia a su fe y volvió a dirigirse a quienes lo acompañaron durante su carrera internacional. “Gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá. Soy un agradecido”, sostuvo.

(Jano Colcerniani).

“Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó el delantero. El mensaje llegó después de una despedida multitudinaria en el Monumental, donde más de 85.000 personas participaron de los homenajes.

Messi se retiró de la Selección con una colección de títulos que incluyó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima, la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de 2005. Además, terminó como máximo goleador histórico de la Albiceleste.

Las palabras que había pronunciado en el Monumental

Antes de publicar la carta, el rosarino ya había hablado ante los hinchas después del encuentro. Allí reconoció la dificultad de atravesar el momento y recordó especialmente a su padre, Jorge Messi, fallecido el pasado 8 de agosto.

(Jano Colcerniani).

“Fue un orgullo defender esta camiseta, hasta en los peores momentos la peleé”, afirmó. Luego admitió lo que significará dejar de formar parte de las convocatorias: “El no venir más me va a costar mucho. Les juro que me gustaría. Jugar con la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento”.

Su despedida terminó con otra declaración ante el público: “Estoy hablando más que nunca y no me quiero ir de acá. Los quiero y los voy a extrañar. Estoy orgulloso de ser argentino”. Horas después, todavía con sentimientos que quería compartir, eligió completar aquel discurso mediante la carta publicada en sus redes.

Reacciones al mensaje de Messi

La publicación generó rápidamente una fuerte repercusión y reunió millones de interacciones. Entre los mensajes aparecieron compañeros, personalidades y figuras internacionales que reconocieron la trayectoria del argentino.

Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo, quien destacó los años en los que Messi representó al seleccionado y expresó su respeto por lo conseguido con Argentina.

Así, después del último gol, las ovaciones y los homenajes en el Monumental, Messi volvió a despedirse. Esta vez lo hizo por escrito, con agradecimientos a quienes lo acompañaron durante un recorrido que comenzó en 2005 y concluyó 21 años después, con 208 partidos, 126 goles y la Copa del Mundo entre sus principales conquistas.