Lionel Messi se emocionó al despedirse de la Selección: “jugar con esta camiseta es lo más lindo que te puede pasar”

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina este martes en el amistoso que terminó con un triunfo 3-0 ante Benín. Al terminar el encuentro, les habló a los más de 80 mil hinchas que colmaron el estadio Monumental y dio un discurso cargado de emoción.

“Es difícil decir hay tantas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. no queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande estuve muy feliz con esta camiseta durante más de 20 años, hasta en los peores momentos. Nunca dejé de luchar”, remarcó.

(Jano Colcerniani).

“El último mundial fue demasiado lo que me tocó vivir, tuvimos cerca de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita. Lo dimos todo. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel emocional y de piernas. La realidad que llegamos con lo justo”, sostuvo.

“Lamentablemente no pudimos ser campeones, pero no tengan dudas de que todos mis compañeros dejaron todo siempre por esta camiseta. Agradecerle a mis compañeros por todo este tiempo que compartimos, que cumplieron mi sueño de ser campeones de todo lo que jugamos”, afirmó.

(Jano Colcerniani).

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos, tuvimos que luchar pelear, dar el máximo, querer estar siempre. Les juro que me gustaría venir toda la vida. No venir más va a ser un dolor muy grande. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, dijo el capitán.

El rosarino también hizo mención al último Mundial, aseguró que “no pasó nada raro” en la final y destacó al público argentino. “Siempre somos locales en todos lados”, sostuvo.

(Jano Colcerniani).

“Es el día más triste de mi carrera, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado”, señaló.

“Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca. En la última charla les dije que para conseguir objetivos hay que hacer grupos fuertes y unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darle el gusto”.

(Jano Colcerniani).

Y, con algo de humor, cerró: “Estoy hablando más que nunca. No quiero dejar la cancha. Soy un agradecido de ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.

El capitán fue el autor de uno de los tantos de la noche. Marcó de penal y le puso el broche de oro al resultado. La cuenta la habían abierto Nicolás Otamendi, que también se retiró del conjunto nacional, y Nico Paz.

La despedida de Messi: "Cuando los argentinos nos unimos, superamos cualquier cosa"

(Jano Colcerniani).

(Jano Colcerniani).