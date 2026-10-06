Messi se despidió de la Selección Argentina con un gol en la victoria 3 a 0 ante Benín

Messi se despidió de la Selección Argentina con un gol de penal en el triunfo 3 a 0 frente a Benín. Nicolás Otamendi y Nicolás Paz completaron la goleada en el Monumental, donde el capitán recibió una emotiva ovación y cerró 21 años de historia con la Albiceleste.
Messi se despidió de la Selección Argentina con un gol en la victoria por 3 a 0 ante Benín, en una noche histórica disputada este martes 6 de octubre en el estadio Monumental. El capitán convirtió de penal a los 25 minutos del segundo tiempo y cerró un ciclo de 21 años con la camiseta albiceleste, acompañado por una multitud que lo ovacionó durante todo el encuentro.
Los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni fueron convertidos por Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y Lionel Messi, todos durante el segundo tiempo. El encuentro comenzó con un empate sin goles en la primera etapa, pero Argentina logró imponer su superioridad después del descanso y terminó celebrando una victoria en una jornada cargada de emociones.
La despedida del rosarino tuvo momentos especiales desde antes del inicio. Messi ingresó al campo de juego junto a sus hijos, se emocionó durante la interpretación del Himno Nacional y recibió el reconocimiento de las más de 80.000 personas presentes. A los 10 minutos, el partido se detuvo para que el estadio pudiera rendirle un homenaje al capitán.
Messi tuvo varias oportunidades en el primer tiempo
Argentina comenzó el partido buscando imponer condiciones y Messi fue protagonista de las primeras aproximaciones. A los seis minutos, el capitán recibió cerca de la medialuna, enganchó y sacó un remate que obligó a intervenir al arquero Marcel Dandjinou, quien logró desviar la pelota.
Benín también mostró capacidad para generar peligro mediante contraataques. A los 16 minutos, Tosin ganó de cabeza dentro del área argentina, aunque su intento salió desviado. Poco después, Rodolfo Aloko superó en velocidad a Nicolás Tagliafico y envió un centro para Junior Olaitan, que tampoco consiguió convertir.
A los 23 minutos, Messi volvió a estar cerca de abrir el marcador. Rodrigo De Paul lo habilitó con precisión y el rosarino apareció en velocidad dentro del área, pero su remate de zurda salió apenas desviado. Dos minutos después, probó mediante un tiro libre que encontró una buena respuesta del arquero rival.
El Dibu Martínez sostuvo el empate antes del descanso
El seleccionado africano aprovechó algunos espacios que dejó Argentina y generó situaciones que exigieron a Emiliano Martínez. A los 42 minutos, Junior Olaitan encabezó un contragolpe por izquierda, superó a Otamendi y remató, pero el arquero argentino logró controlar.
Un minuto después, Messi habilitó de manera precisa a Julián Álvarez, quien quedó frente al arquero e intentó eludirlo. Sin embargo, Dandjinou alcanzó a desviar la pelota con el botín izquierdo y evitó la apertura del marcador.
Sobre el cierre de la primera etapa, Benín volvió a sorprender. Tamimou Ouorou ingresó al área por izquierda y sacó un remate cruzado que obligó al Dibu Martínez a realizar una gran intervención. De esta manera, Argentina se fue al descanso con un empate sin goles, pese a las oportunidades que había generado.
Otamendi abrió el marcador y también tuvo su despedida
El segundo tiempo comenzó con una rápida ventaja para Argentina. A los dos minutos, el equipo nacional consiguió un tiro de esquina después de una buena recuperación de Enzo Fernández y una oportunidad protagonizada por Julián Álvarez.
En la ejecución del córner, Nicolás Otamendi apareció por el área chica y convirtió el 1 a 0, desatando el primer festejo de la noche. El defensor también disputó su último encuentro con la Selección Argentina, por lo que su gol tuvo un significado especial.
A los siete minutos del complemento, Otamendi fue reemplazado por Facundo Medina y recibió una importante ovación del público. En esa misma ventana de modificaciones, Lisandro Martínez ingresó en lugar de Nicolás Tagliafico.
Nicolás Paz marcó un golazo para ampliar la ventaja
Con el resultado a favor, Scaloni comenzó a introducir modificaciones para renovar el equipo. A los 14 minutos ingresaron Nicolás Paz y Nicolás González en reemplazo de Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.
La respuesta fue inmediata. A los 15 minutos, Nicolás Paz convirtió un golazo en la primera pelota que tocó. El mediocampista recibió cerca del vértice del área grande y sacó un remate espectacular que se metió en el ángulo, sin posibilidades para el arquero Dandjinou.
El segundo tanto le permitió a Argentina manejar el desarrollo con mayor tranquilidad. Mientras tanto, Messi continuó participando de las acciones ofensivas y buscando su gol en una noche que tenía un significado especial para él y para los hinchas.
Messi convirtió de penal y desató la emoción del Monumental
El momento más esperado llegó a los 22 minutos del segundo tiempo, cuando Agustín Giay recibió una fuerte infracción dentro del área y el árbitro chileno Fernando Véjar sancionó penal para Argentina.
Messi tomó la pelota y se hizo cargo de la ejecución. A los 25 minutos, el capitán remató con potencia de zurda y colocó la pelota en la parte alta del arco, estableciendo el 3 a 0 para la Selección Argentina.
El gol provocó una nueva explosión de alegría en las tribunas del Monumental. El número 10 celebró junto a sus compañeros y recibió otra ovación de los hinchas, que pudieron disfrutar de una última conquista del rosarino con la camiseta nacional.
Las últimas oportunidades de Messi con Argentina
Después del penal, el capitán tuvo otras ocasiones para ampliar su cuenta personal. A los 29 minutos, Nicolás González llegó hasta el fondo y envió un centro al área chica, donde Messi apareció para definir con la derecha. Sin embargo, su remate salió apenas desviado.
A los 43 minutos, el rosarino estuvo nuevamente muy cerca de convertir. Recibió dentro del área y remató de primera, pero el arquero suplente Saturnin Allagbé alcanzó a desviar la pelota. El balón impactó contra el palo y salió, evitando el cuarto tanto argentino.
La última jugada del encuentro también tuvo como protagonista a Messi. A los 48 minutos del segundo tiempo ejecutó un tiro libre desde las inmediaciones del área, aunque su remate terminó desviado. Poco después llegó el pitazo final que marcó el cierre de una etapa histórica.
El final de una era para la Selección Argentina
El encuentro ante Benín significó el último capítulo de una trayectoria de 21 años con la Selección Mayor. Messi debutó en 2005 y atravesó diferentes generaciones, entrenadores y competencias hasta convertirse en el máximo referente de la Albiceleste.
Durante su recorrido conquistó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de 2024. También protagonizó momentos difíciles, finales perdidas y cuestionamientos, antes de alcanzar las mayores consagraciones de su carrera internacional.
Su despedida en el Monumental estuvo acompañada por diferentes homenajes, lágrimas y muestras de afecto. La ovación a los 10 minutos, el reconocimiento de los futbolistas de Benín y el gol convertido de penal fueron algunas de las imágenes que marcaron la jornada.