Nuevo ranking FIFA: Argentina sigue segunda y hubo importantes cambios entre las potencias

La Selección argentina se mantuvo en el segundo puesto del nuevo ranking FIFA, publicado este miércoles 7 de octubre luego de una extensa ventana internacional. España conservó el liderazgo y amplió su diferencia sobre la Albiceleste, mientras Francia completó el podio.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa así entre las principales selecciones del mundo. La actualización llegó después de 338 partidos internacionales, correspondientes principalmente a la Nations League de UEFA y Concacaf y a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

España aprovechó sus cuatro victorias en la reciente ventana de la Nations League para consolidarse en la cima. De acuerdo con la FIFA, la diferencia con Argentina quedó cercana a los 40 puntos.

Argentina sigue segunda

La Albiceleste encadenó tres victorias durante sus últimos compromisos: venció 3-0 a Bolivia, goleó 7-0 a Burkina Faso y posteriormente derrotó 3-0 a Benín.

De esta manera, Argentina no logró recuperar el liderazgo, pero tampoco perdió el segundo puesto. Francia permaneció tercera e Inglaterra continuó en la cuarta posición.

El movimiento más importante dentro de los primeros lugares lo protagonizó Portugal, que avanzó dos posiciones y se ubicó quinto. Fue, además, la única selección que escaló lugares dentro del Top 10.

Portugal subió y Brasil perdió terreno

El ascenso portugués provocó modificaciones inmediatamente por detrás: Brasil quedó sexto y Marruecos pasó al séptimo lugar.

También se registraron movimientos entre las 20 mejores selecciones. Suiza avanzó dos posiciones y alcanzó el 12º lugar, mientras Alemania quedó 13ª y Croacia descendió al 14º puesto.

La próxima actualización oficial del ranking FIFA masculino será publicada el 18 de noviembre de 2026, cuando volverán a contabilizarse los resultados de la siguiente ventana internacional.

Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA

España: 2011.57 puntos

Argentina: 1972.80 puntos

Francia: 1958.86 puntos

Inglaterra: 1925.59

Portugal: 1807.69 (+2 puestos)

Brasil: 1806.51 puntos (-1 puesto)

Marruecos: 1805.34 puntos (-1 puesto)

Bélgica: 1779.17 puntos

Países Bajos: 1778.61 puntos

México: 1738.48 puntos