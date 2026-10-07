Patronato invita a toda la familia al Grella: menores de hasta 11 años ingresarán gratis

REDACCIÓN ELONCE
Patronato permitirá el ingreso gratis de menores de hasta 11 años a dos tribunas del estadio Presbítero Bartolomé Grella para el partido del domingo ante Güemes. Deberán presentar el DNI y concurrir acompañados por un adulto responsable.
Patronato permitirá el ingreso gratis de menores de hasta 11 años para acompañar al Rojinegro en el partido que disputará este domingo ante Güemes, correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional.
La Comisión Directiva del club tomó la decisión con el objetivo de convocar a las familias al estadio Presbítero Bartolomé Grella para acompañar al equipo en una nueva presentación como local.
El beneficio alcanzará a todos los chicos de hasta 11 años inclusive, quienes podrán acceder sin cargo a las tribunas Grella y San Nicolás.
Qué deberán presentar para ingresar gratis
Desde Patronato informaron que habrá un único requisito para acceder al beneficio: los menores deberán presentar su DNI en los accesos al estadio para acreditar la edad.
Además, será obligatorio que cada chico concurra acompañado por un mayor responsable. Cumplidas esas condiciones, no deberán abonar una entrada para ingresar a las tribunas comprendidas por la iniciativa.
“Toda la familia al Grella”, expresó la institución al comunicar la medida de cara al encuentro ante Güemes, en una nueva jornada de la Primera Nacional.
Patronato recibirá a Güemes
El conjunto Rojinegro afrontará este domingo la fecha 33 de la Primera Nacional y volverá a presentarse ante su público en el estadio Grella.
En ese marco, la dirigencia decidió facilitar la presencia de los más chicos en las tribunas y promover una jornada familiar alrededor del encuentro.
De esta manera, los menores de hasta 11 años tendrán entrada gratuita a las tribunas Grella y San Nicolás, siempre que presenten su documento y estén acompañados por un adulto responsable.