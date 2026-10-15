Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y peligra su presencia en la próxima fecha FIFA

Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, según confirmó Inter después de los estudios realizados este jueves. La lesión pone en duda su participación en la próxima fecha FIFA con la Selección Argentina.

El delantero terminó con molestias después de marcar dos goles en la derrota por 4 a 3 frente a Brujas, por la fase de liga de la Champions League. Su estado físico motivó los chequeos para determinar el alcance del problema.

Según informó TyC Sports, las evaluaciones se realizaron en el Instituto Humanitas de Rozzano. Si bien Inter no comunicó un plazo oficial de recuperación, se estima que el atacante podría permanecer entre cuatro y seis semanas fuera de las canchas.

La fecha FIFA de noviembre, en duda

La próxima ventana internacional se desarrollará del 9 al 17 de noviembre. El período estimado de recuperación de Lautaro Martínez coincide con esas fechas, por lo que su disponibilidad dependerá de la evolución de la lesión.

La AFA trabaja en la organización de amistosos ante Uruguay y Costa Rica. El encuentro frente al seleccionado uruguayo podría disputarse en La Bombonera, aunque los compromisos todavía no fueron confirmados.

Para Lionel Scaloni, la situación del delantero representa una posible baja en la planificación del ataque. Por ahora, el diagnóstico está confirmado, pero no se anunció una decisión sobre su participación en la convocatoria.

Los partidos que podría perderse con Inter

El calendario del equipo italiano incluye compromisos de Serie A y Champions League durante las próximas semanas. Entre los rivales aparecen Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord y Como.

La cantidad de encuentros que se perderá Lautaro Martínez dependerá del tiempo que demande su recuperación. La estimación de cuatro a seis semanas no fue presentada por el club como una fecha definitiva de regreso.

La ausencia afecta a uno de los principales referentes del equipo. En lo que va del semestre, el capitán acumula seis goles y una asistencia en siete presentaciones con la camiseta de Inter.

Sus últimas actuaciones con Argentina

El delantero también convirtió durante la última serie de amistosos de la Selección Argentina. Frente a Burkina Faso, marcó al capturar el rebote de un penal que había fallado y contribuyó al triunfo por 7 a 0 en el Monumental.

En ese encuentro, además, aportó dos asistencias. Su participación fue parte de la actividad reciente del seleccionado, que ahora prepara los compromisos internacionales de noviembre.

Tras la confirmación de la lesión, la atención estará puesta en la evolución de Lautaro Martínez y en las próximas evaluaciones del cuerpo médico. Esos controles permitirán precisar cuándo podrá volver a competir y si llegará a la fecha FIFA.