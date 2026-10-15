Infantino pidió disculpas por el intento de vender los derechos comerciales del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pidió disculpas por el polémico proyecto que buscaba transferir a inversores privados la gestión de derechos comerciales y operativos de los mundiales. Durante la última sesión del Consejo de la entidad, reconoció que se cometieron errores en la presentación de la iniciativa y aclaró que nunca se había alcanzado un acuerdo definitivo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente suizo se refirió al proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba la participación de empresas de inversión privada en la administración de determinados negocios vinculados con la Copa del Mundo de selecciones y el Mundial de Clubes.

La propuesta había generado cuestionamientos entre las federaciones continentales, especialmente desde la UEFA, que manifestó su rechazo al esquema. Finalmente, la iniciativa no prosperó y quedó descartada ante la falta de consenso.

Infantino reconoció errores y defendió la propuesta

Durante su intervención ante el Consejo de la FIFA, Infantino admitió que existieron equivocaciones "en relación con la comunicación y el proceso de consulta" del proyecto.

"Es importante recordar que se trató de una propuesta; de ninguna forma era un trato hecho", subrayó el presidente de la entidad, al intentar aclarar el alcance de las negociaciones que habían generado controversia.

El dirigente también defendió los objetivos originales de la iniciativa y sostuvo que había sido concebida para "crear más historias de éxito que inspiraran a la gente", tomando como referencia el impacto de las competiciones internacionales organizadas por la FIFA.

El rechazo de la UEFA y las críticas a la gestión

El FIFA Forward Enterprise pretendía abrir la participación de capitales privados en la explotación comercial y operativa de los principales torneos internacionales. Sin embargo, la propuesta encontró resistencia entre distintas organizaciones del fútbol.

La UEFA encabezó los cuestionamientos al considerar que el proyecto no respondía a los criterios de las federaciones continentales. Las diferencias impidieron que avanzara y generaron nuevas tensiones entre las autoridades del fútbol europeo y la conducción de Infantino.

La controversia se sumó a otros cuestionamientos sobre la organización de competiciones internacionales y la concentración de importantes torneos en Estados Unidos.

Las elecciones de la FIFA en 2027

El debate sobre el proyecto comercial se produjo en la antesala del próximo proceso electoral de la FIFA, previsto para marzo de 2027, cuando Infantino deberá afrontar una nueva elección desde su llegada a la presidencia en 2016.

De acuerdo con la información difundida, el exfutbolista suizo Ramón Vargas fue mencionado como candidato, con la intención de "reunir a la familia del fútbol mundial".

En el ámbito europeo también circularon distintos nombres como posibles aspirantes. Entre ellos figuraron Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, quien descartó presentarse, y Aleksander Ceferin, titular de la UEFA, que tampoco avanzó con una candidatura.

Otros dirigentes y referentes mencionados fueron Dariusz Mioduski, propietario del Legia Varsovia de Polonia, y el exentrenador Arsène Wenger, quien se desempeña como jefe de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA.

Según el cronograma informado, el plazo para presentar candidaturas vencerá el 18 de noviembre de 2026. Cada aspirante deberá contar con el respaldo de al menos cinco asociaciones miembro.

Las elecciones están previstas para el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA, que se celebrará en Rabat, Marruecos.