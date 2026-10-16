Enzo Fernández analizó la era sin Messi, señaló a los nuevos líderes y respaldó a Scaloni

Enzo Fernández habló sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina y aseguró que el equipo deberá comenzar una nueva etapa sin intentar encontrar un reemplazante para el capitán. El mediocampista destacó el legado del rosarino, recordó su experiencia como compañero y se refirió a los futbolistas que podrían asumir mayores responsabilidades.

En una entrevista con La Nación, el exjugador de River reconoció que compartir el seleccionado con Messi fue una experiencia que marcó su carrera, tanto por lo aprendido dentro de la cancha como por la convivencia cotidiana.

“Fui un privilegiado. No solamente por haber jugado con el mejor de todos, sino por haberlo conocido, haber compartido un vestuario con él y haber aprendido de cómo vive el fútbol”, expresó Fernández.

El legado de Messi y una nueva etapa

El mediocampista sostuvo que el valor de haber compartido equipo con el capitán argentino adquirirá todavía mayor dimensión con el paso del tiempo.

“Son cosas que quizás cuando estás adentro no terminás de dimensionar y con los años las vas a valorar todavía más”, manifestó.

Al referirse al futuro del seleccionado, Fernández reconoció que será extraño afrontar las próximas competencias sin Messi y remarcó que su lugar no podrá ser ocupado por otro futbolista.

“No se trata de buscar otro Messi porque no va a existir”, afirmó. En ese sentido, agregó: “La selección va a tener que seguir construyendo su historia, con otros jugadores tomando responsabilidades, pero sabiendo todo lo que dejó él”.

La humildad, uno de los principales valores

Fernández también destacó que la influencia del capitán argentino trascendió sus logros deportivos y sus estadísticas individuales.

Según explicó, uno de los aspectos que más lo impactaron fue la humildad que mantuvo Messi durante su trayectoria, incluso después de conquistar los títulos más importantes.

“Creo que eso es lo que más impacta. Con todo lo que consiguió, siempre fue uno más dentro del grupo. Su manera de competir, de entrenarse, de querer ganar siempre. Eso también te marca. Para los chicos que vienen, Leo deja mucho más que estadísticas”, sostuvo.

Quiénes podrían asumir el liderazgo

Consultado sobre los nuevos referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, el mediocampista consideró que el liderazgo deberá distribuirse entre varios integrantes del plantel.

“Creo que el liderazgo no va a pasar solamente por uno. Hay muchos jugadores con experiencia, personalidad y muchos partidos importantes encima”, explicó.

Entre los futbolistas que podrían asumir mayores responsabilidades mencionó a Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. “Cada uno lidera de una manera distinta”, destacó.

Respecto de su propio papel dentro del seleccionado, Fernández aseguró que está dispuesto a asumir nuevas responsabilidades si el equipo lo necesita. “Y yo, si me toca asumir más responsabilidad, voy a tratar de hacerlo naturalmente y pensando siempre en el grupo”, afirmó.

El respaldo de Enzo Fernández a Lionel Scaloni

Por último, el mediocampista se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina y destacó la importancia del trabajo desarrollado durante su ciclo.

“Debe seguir porque construyó muchísimo más que un equipo”, aseguró Fernández.

Además, valoró la identidad colectiva y el funcionamiento del grupo que consiguió consolidar el cuerpo técnico.

“Construyó una manera de trabajar y un grupo que se siente identificado con una idea. Él sabe cómo manejar los momentos, cuándo exigir, cuándo darle tranquilidad al jugador”, concluyó.