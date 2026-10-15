Boca espera por Paredes: busca llegar a la revancha ante Vasco a once días del desgarro

Boca sigue la recuperación de Leandro Paredes, quien busca estar disponible para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. El capitán sufrió un desgarro el viernes pasado frente a Instituto y llegaría al encuentro con once días de recuperación.

El partido se disputará el martes 20 de octubre a las 21.30 en el Maracaná. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita revertir la derrota por 1 a 0 sufrida en La Bombonera, donde Adson convirtió el gol del equipo brasileño.

Según informó Noticias Argentinas, el cuerpo técnico evaluará diariamente la evolución del mediocampista para definir sus cargas de trabajo. Su presencia todavía no está confirmada y dependerá de cómo responda durante los próximos entrenamientos.

Las alternativas para la revancha

La intención es que Paredes pueda volver al equipo titular, aunque también se analiza una participación más limitada. Entre las posibilidades aparece que viaje con la delegación e integre el banco de suplentes.

El plazo entre la lesión y la revancha obliga a mantener abierta la evaluación hasta los días previos al encuentro. El deseo del jugador de participar no implica que ya esté en condiciones de competir.

Para Boca, recuperar al capitán significaría sumar una alternativa importante en el mediocampo. En la ida, Williams Alarcón ocupó su lugar dentro del esquema de tres volantes que eligió Arruabarrena.

El antecedente que alimenta la expectativa

La expectativa también se apoya en una situación anterior de Paredes. En la previa del encuentro con Universidad Católica, por la última fecha de grupos de la Libertadores, había atravesado una lesión de características similares.

En aquella oportunidad fue titular y completó los 90 minutos, aunque no pudo rendir en plenitud desde lo físico. Ese antecedente forma parte del contexto del intento de regreso, pero no determina cómo evolucionará la lesión actual.

La decisión para el cruce con Vasco deberá tomarse a partir de su estado durante esta semana. El cuerpo técnico mantiene como opciones su regreso desde el inicio o una eventual presencia entre los relevos.

Antes, Boca recibirá a Talleres

El próximo compromiso será este viernes 16 de octubre a las 21.30 ante Talleres, en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Con la revancha continental cercana, se prevé una formación alternativa para preservar a los habituales titulares.

La probable alineación de Boca es: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado; Leonel Flores, Ángel Romero y Miguel Merentiel.

Sebastián Villa tampoco estará disponible para ese encuentro debido a un esguince de tobillo. Mientras el equipo prepara el partido ante los cordobeses, la evolución de Paredes seguirá siendo una de las principales cuestiones por resolver para el viaje a Brasil.