Preocupación en Boca: Villa se dobló el tobillo y esperan los estudios para conocer la lesión

Boca espera los resultados de los estudios de Sebastián Villa, quien terminó con dolor e inflamación en el tobillo derecho durante la derrota por 1 a 0 ante Vasco da Gama. La molestia genera incertidumbre sobre su disponibilidad para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El colombiano ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo para aportar profundidad al ataque. Poco después, realizó un mal movimiento al rematar de zurda y continuó jugando con dificultades hasta el final.

Según informó Noticias Argentinas, este miércoles el delantero se someterá a estudios por imágenes en un centro médico especializado. La evaluación permitirá determinar el alcance de la lesión y orientar los plazos de recuperación.

Cómo se produjo la molestia

La acción ocurrió cuando Villa presionó la salida del conjunto brasileño y recuperó la pelota. Luego enganchó hacia adentro y sacó un remate de zurda que terminó desviado.

En esa maniobra, el atacante se dobló el tobillo derecho al apoyar. Pese al dolor, permaneció en cancha y no pidió el cambio, aunque se lo observó limitado en sus movimientos.

¡OTRA VEZ BOCA CERCA DEL EMPATE! Sebastián Villa robó en la presión, gambeteó y probó de zurda, pero su remate se fue por arriba del arco de Vasco da Gama. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana https://t.co/ltj1i79L20 — DSPORTS (@DSports) October 14, 2026

Una vez concluido el encuentro en La Bombonera, se retiró rengueando hacia el vestuario. La situación sumó una preocupación física para Boca, que debe preparar el partido de vuelta en Río de Janeiro.

Qué dijo Arruabarrena

El entrenador confirmó el inconveniente durante la conferencia de prensa. “Villa entró y en la segunda jugada que tuvo pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, explicó.

Arruabarrena expresó una expectativa favorable, pero dejó la definición en manos de los profesionales. “Con un poco de hielo supongo que no habrá problema, pero el cuerpo médico deberá determinar el cuadro exacto”, señaló.

Sebastián Villa se realizará estudios en el tobillo derecho. El futbolista colombiano se retiraba así de La Bombonera. El Vasco Arruabarrena confirmó que se le hinchó el tobillo derecho. https://t.co/OsMyxDCLYF — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 14, 2026

Hasta contar con esa evaluación, no está establecido el grado de la lesión. Los estudios serán determinantes para decidir cómo continuará trabajando el futbolista durante los próximos días.

La revancha está prevista para el martes

Boca volverá a enfrentar a Vasco da Gama el martes 20 de octubre. Después de perder la ida como local, necesita revertir la desventaja para avanzar a la final de la Sudamericana.

La presencia de Villa dependerá del diagnóstico y de su evolución durante la semana. El cuerpo técnico deberá evaluar si puede entrenarse y llegar en condiciones de integrar la delegación.

El extremo había sido una de las alternativas utilizadas por Arruabarrena para modificar el ataque en la ida. Ahora, Boca aguarda la información médica para definir si estará disponible en el encuentro que resolverá la serie.