“Faltan 90 minutos y somos Boca”: Arruabarrena confía en dar vuelta la serie ante Vasco

Rodolfo Arruabarrena transmitió confianza después de la derrota del Xeneize por 1 a 0 ante Vasco da Gama en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. “A la gente le digo que mantenga la ilusión. Faltan 90 minutos y somos Boca”, expresó en conferencia de prensa.

El entrenador pidió una reacción inmediata frente al resultado adverso. “Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza”, sostuvo al analizar el encuentro que dejó al equipo obligado a revertir la serie en Brasil.

“Queremos seguir peleando todo y en eso estamos”, agregó. La revancha está prevista para el próximo martes 20 de octubre, cuando el conjunto argentino buscará recuperar la desventaja y avanzar a la final.

La autocrítica después de perder el invicto

La caída puso fin a una racha de 17 partidos sin derrotas de Boca. Pese a ese antecedente, el técnico reconoció dificultades en el funcionamiento y señaló que deberán corregirlas antes del segundo encuentro.

“No fue nuestro mejor partido, estuvimos muy acelerados y nos costó encontrarle la vuelta”, evaluó Arruabarrena. La imprecisión fue uno de los aspectos que abordó durante la conferencia posterior al cruce.

El DT insistió en que el resultado no debe modificar los objetivos del plantel. “Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia”, afirmó.

La ausencia de Paredes y el ingreso de Alarcón

Al analizar el mediocampo, el entrenador destacó la importancia de Leandro Paredes. Sin embargo, evitó atribuir las dificultades de sus dirigidos únicamente a la ausencia del capitán.

Para ocupar ese lugar, eligió a Williams Alarcón. Según explicó, la decisión respondió a la intención de conservar el esquema de tres volantes y contrarrestar el juego interno de Vasco da Gama.

“Que mantengan la ilusión. Somos Boca e iremos a dejar todo. Que crean en el equipo, el grupo está bien” El mensaje del Vasco Arruabarrena a los hinchas de Boca. https://t.co/0sXjyuS9Fa — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 14, 2026

De esa manera, Arruabarrena fundamentó la elección del reemplazante de Paredes en el planteo previsto para enfrentar al conjunto brasileño. El técnico reconoció, de todos modos, que el equipo necesita mejorar para la revancha.

La elección de Valencia y el compromiso ante Talleres

Otra de las decisiones sobre las que fue consultado fue la titularidad de Enner Valencia por delante de Miguel Merentiel. El entrenador explicó que se inclinó por el ecuatoriano debido a su ventaja en el juego aéreo.

Antes de volver a enfrentar a Vasco, Boca deberá jugar ante Talleres en un encuentro importante para su ubicación en la tabla anual. El técnico anticipó que intentará poner lo mejor para ese compromiso.

Así, el plantel tendrá un partido local antes de buscar la clasificación en Brasil. El mensaje de Arruabarrena combinó el reconocimiento de los errores de la ida con un pedido de sostener la confianza para los 90 minutos que restan.