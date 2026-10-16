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Deportes El arquero de Cabo Verde

De figura en el Mundial a jugar pocos minutos: Vozinha, podría quedarse sin equipo

El guardameta de 40 años, de gran actuación en el Mundial 2026 con su selección de Cabo Verde, solo disputó tres encuentros con el Colo Colo y si no llega a participar en el 50 por ciento de los partidos, su contrato no se renovará.

16 de Octubre de 2026
Vozinha jugó solo tres partidos en el Colo Colo.
Vozinha jugó solo tres partidos en el Colo Colo. Foto: (Redes).

El guardameta de 40 años, de gran actuación en el Mundial 2026 con su selección de Cabo Verde, solo disputó tres encuentros con el Colo Colo y si no llega a participar en el 50 por ciento de los partidos, su contrato no se renovará.

Jorimar José Évore Dias, mejor conocido como Vozinha, podría dejar el Colo Colo luego de un fugaz paso por el fútbol chileno. El arquero de Cabo Verde, que fue furor durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, llegó a la institución trasandina a principios de agosto pero jugó muy pocos partidos.

 

El vínculo del futbolista de 40 años tiene una duración inicial de seis meses pero también se incluyó una opción de renovación automática que se encuentra condicionada en los encuentros jugados. De acuerdo a la información difundida por la cadena Fox Sports, el acuerdo establece que deberá participar de, al menos, 50 por ciento de los partidos con el Colo Colo durante esa etapa.

Sin embargo, el caboverdiano acumula solo tres partidos de los doce que disputó desde su llegada, esto representa el 25 por ciento de los compromisos. Para poder alcanzar el objetivo contractual, el arquero tendrá que sumar muchos minutos en los encuentros restantes.

 

Colo Colo tiene nueve partidos por delante en lo que resta de la temporada, pero el arquero, al estar nominado al mejor arquero en la gala del Balón de Oro, y la fecha FIFA, podrían afectar su disponibilidad para el equipo trasandino.

 

Para alcanzar esta condición en el contrato, Vozinha deberá jugar todos los partidos del equipo chileno. Si la renovación no se activa, el futbolista finalizará su contrato con el club y quedará libre para negociar con cualquier institución del mundo.

Temas:

Mundial 2026 Vozinha
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