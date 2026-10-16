La Selección Argentina jugará ante Uruguay y Costa Rica: cuándo y dónde serán los amistosos

La Selección Argentina tiene confirmados sus dos próximos amistosos: enfrentará a Uruguay el 13 de noviembre y a Costa Rica el 17. Los encuentros corresponderán a la última fecha FIFA del año y marcarán el comienzo de una nueva etapa después de la despedida de Lionel Messi.

El primer compromiso será una nueva edición del clásico del Río de la Plata. Aunque ya están definidos el rival y la fecha, todavía resta confirmar el estadio que recibirá el encuentro frente a la Celeste.

Según informó TyC Sports, la Bombonera aparece como la principal opción para ese partido. La alternativa es el estadio Único de La Plata, que continúa en refacciones y también tiene previsto recibir al seleccionado femenino ante Alemania a fines de noviembre.

El segundo amistoso será en Córdoba

La Selección Argentina enfrentará a Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, el equipo volverá a presentarse en Córdoba durante el cierre del calendario internacional de 2026.

La Albiceleste viene de jugar en ese escenario durante la última gira, cuando venció a Bolivia. El regreso al Kempes permitirá que el público del interior vuelva a acompañar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

#SelecciónMayor La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba. https://t.co/iQKawX2MI1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2026

Con ambos rivales definidos, el cuerpo técnico podrá avanzar en la preparación de la próxima convocatoria. Los dos encuentros ofrecerán una nueva oportunidad para evaluar futbolistas y variantes en el funcionamiento del equipo.

Una nueva etapa después de Messi y Otamendi

Los amistosos serán los primeros de la Selección Argentina después del cierre del ciclo de Messi. El capitán se despidió frente a Benín en el Monumental, en una jornada atravesada por los homenajes y la emoción.

Tampoco estará Nicolás Otamendi, quien también le puso fin a su etapa en el seleccionado. Con esas salidas, Cristian “Cuti” Romero asumirá como nuevo capitán para los compromisos de noviembre.

La próxima concentración también podría traer novedades sobre la continuidad de Scaloni. “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”, había expresado el DT después del encuentro ante Benín. Su renovación aparece entre los temas pendientes de esta nueva etapa.