Patronato visita al líder Tristán Suárez en busca de asegurar la permanencia en la Primera Nacional

El Rojinegro enfrentará este sábado a Tristán Suárez en Ezeiza, por la fecha 34 de la Zona B. El equipo de Marcelo Fuentes necesita sumar para alejarse definitivamente del descenso, mientras que el local busca mantenerse en la cima y disputar la final por el ascenso.
Patronato visitará este sábado a Tristán Suárez, líder de la Zona B de la Primera Nacional, con el objetivo de sumar puntos que le permitan asegurar su permanencia en la categoría. El encuentro se disputará en el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza, por la fecha 34 del campeonato, con arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.
El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes llega después de vencer 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero, un resultado que le permitió mejorar su situación en la lucha por evitar el descenso. Sin embargo, todavía necesita sumar para garantizar matemáticamente su continuidad en la Primera Nacional.
El compromiso será uno de los más exigentes del tramo final de la temporada, ya que enfrente estará un rival que lidera su grupo con 59 puntos y aspira a disputar la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.
Qué necesita Patronato para asegurar la permanencia
El Rojinegro afrontará el encuentro con la posibilidad de asegurar su continuidad en la categoría, aunque dependerá también de otro resultado.
Si Patronato derrota a Tristán Suárez y Chacarita pierde ante Deportivo Maipú, el equipo entrerriano conseguirá la permanencia, de acuerdo con el escenario planteado para esta jornada.
Más allá de esa combinación, el cuerpo técnico considera fundamental sumar en Ezeiza para afrontar con mayor tranquilidad las últimas fechas del campeonato.
El triunfo frente a Güemes representó un paso importante para el conjunto paranaense, que ahora intentará repetir su rendimiento ante uno de los principales candidatos al ascenso.
Los cambios que prepara Marcelo Fuentes
Para visitar al puntero, Marcelo Fuentes analiza realizar al menos una modificación en la formación titular.
Franco Soldano regresaría al ataque para acompañar a Renzo Reynaga, mientras que Tomás Attis dejaría su lugar en el equipo.
La variante también implicaría una reorganización del mediocampo, donde Juan Salas y Alejo Miró aparecen como alternativas para ingresar desde el inicio.
Salas fue una pieza importante durante buena parte de la temporada, mientras que Miró volvió a tener participación frente a Güemes y dejó una buena impresión.
El resto del equipo sería el mismo que consiguió la victoria ante los santiagueños.
La probable formación de Patronato
El posible once de Marcelo Fuentes sería:
Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni; Juan Salas o Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.
La confirmación del equipo dependerá de la decisión final del entrenador, que buscará mantener la estructura que le permitió conseguir tres puntos importantes en la fecha anterior.
El Rojinegro intentará aprovechar sus actuaciones como visitante, condición en la que mostró algunos de sus mejores rendimientos durante la temporada.
Tristán Suárez llega como puntero y con una extensa racha invicta
El equipo dirigido por José María Martínez atraviesa uno de sus mejores momentos en la Primera Nacional.
Tristán Suárez encabeza la Zona B con 59 unidades y acumula siete partidos consecutivos sin derrotas.
Además, como local registra nueve encuentros sin perder, una estadística que refleja la fortaleza del conjunto de Ezeiza en el estadio 20 de Octubre.
En su última presentación, el Lechero igualó sin goles frente a Colegiales, en Munro, y buscará regresar al triunfo para conservar el liderazgo.
Una victoria le permitiría sostener sus aspiraciones de finalizar primero en la zona y acceder a la definición por el ascenso directo.
Las dudas en la formación del Lechero
José María Martínez también analiza modificaciones para recibir al conjunto entrerriano.
En el mediocampo, Marcos Enrique podría ingresar por Nicolás Sánchez, mientras que Jonathan Berón y Sebastián Ramírez disputan un lugar entre los titulares.
En el ataque, la principal duda pasa por la presencia de Renzo Conechny o Agustín Gallo, quienes compiten por acompañar a Manuel Guillén.
La probable formación de Tristán Suárez sería:
Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi y Alejandro Molina; Nicolás Del Priore, Marcos Enrique, Diego Becker y Jonathan Berón o Sebastián Ramírez; Manuel Guillén y Renzo Conechny o Agustín Gallo. (con información de Solo Ascenso y Mirador Provincial)