Descubrieron una flor celeste y blanca en la Cordillera de los Andes y la bautizaron en honor a Lionel Messi

Un equipo internacional de investigadores descubrió una nueva especie de planta en la cordillera de los Andes, en Perú, y decidió bautizarla Salvia messii en homenaje a Lionel Messi. La elección del nombre estuvo relacionada con sus flores celestes y blancas, cuyos colores recuerdan a los de la bandera argentina.

El hallazgo fue presentado en la revista científica especializada Phytotaxa, donde los investigadores describieron las características de la especie y fundamentaron su clasificación botánica.

La denominación llamó especialmente la atención por su referencia al capitán de la Selección argentina. En la nomenclatura científica, la terminación latina -ii se utiliza para formar nombres que homenajean a personas, por lo que messii constituye una dedicatoria al futbolista rosarino.

Cómo es la flor que lleva el nombre de Messi

La Salvia messii es un arbusto robusto que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura. Su característica más distintiva son las flores de tonalidades celestes y blancas, que inspiraron el homenaje al campeón del mundo.

La planta pertenece a la familia de las lamiáceas y al género Salvia, que reúne numerosas especies conocidas por sus propiedades aromáticas.

Además, presenta aceites esenciales en sus hojas y tallos, una característica habitual de distintas plantas de esta familia.

Dónde crece y por qué está amenazada

Los investigadores determinaron que la nueva especie habita en una zona específica de matorrales montañosos de los Andes peruanos, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Su distribución geográfica restringida constituye uno de los factores que generan preocupación por su conservación. Según la información difundida sobre el hallazgo, la especie fue considerada en peligro de extinción.

El estudio también destacó la presencia de flavonoides, compuestos vegetales conocidos por su actividad antioxidante y estudiados por sus posibles propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Sin embargo, esto no implica que se hayan demostrado beneficios medicinales de la nueva especie en seres humanos.

Un homenaje científico a Lionel Messi

La elección del nombre de Lionel Messi representa una forma particular de reconocimiento al futbolista argentino, cuya trayectoria trascendió el ámbito deportivo.

Los científicos combinaron así una referencia a una figura reconocida internacionalmente con las características visuales de la planta.