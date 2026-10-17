De una casa a máquinas de videojuegos: qué se vendió en la subasta millonaria de bienes incautados al delito en Santa Fe

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe recaudó más de 1.645 millones de pesos y estableció un récord provincial por la cantidad de participantes, los lotes ofrecidos y el dinero obtenido. El remate se realizó este viernes en la Estación Belgrano de la capital santafesina, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.

La actividad correspondió a la sexta subasta organizada durante la actual gestión provincial y contó con casi 9.000 inscriptos. En total, se pusieron a disposición 224 lotes, entre automóviles, camionetas, motocicletas, embarcaciones, bicicletas, una propiedad inmobiliaria y máquinas de videojuegos.

Según informó Aire de Santa Fe, los participantes pujaron por 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar.

Una casa en Rosario se vendió por $76 millones

El lote que alcanzó el mayor valor de toda la jornada fue una vivienda ubicada en la ciudad de Rosario, que se adjudicó por 76 millones de pesos.

Entre los vehículos, una camioneta Toyota Hilux, identificada como lote 2, se vendió por 45 millones de pesos, mientras que una Ford Ranger, correspondiente al lote 54, alcanzó los 13 millones.

En el segmento de automóviles, el precio más elevado correspondió a un Audi A6, por el que se pagaron 29 millones de pesos. En el otro extremo, un Citroën C4 fue adjudicado por 3,5 millones de pesos, convirtiéndose en el automóvil de menor valor del remate.

Cuánto pagaron por las motos, lanchas y bicicletas

Las motocicletas también despertaron interés entre los compradores. La más cara fue una Honda Tornado, adjudicada por 6,1 millones de pesos, mientras que una Guerrero 110 se vendió por 650.000 pesos.

En cuanto a las embarcaciones, una Bermuda Sport 200 alcanzó los 20 millones de pesos y una Kaisser R 540 se adjudicó por 18 millones.

Las bicicletas presentaron valores más accesibles. Una Vairo, identificada como lote 116, se vendió por 610.000 pesos, mientras que una Move, correspondiente al lote 121, alcanzó los 240.000 pesos.

Máquinas de videojuegos desde $130.000

Una de las novedades de esta sexta edición fue la incorporación de diez máquinas arcade retro destinadas a restauración.

Los equipos salieron a remate con una base de 20.000 pesos, pero las ofertas elevaron considerablemente sus valores.

La máquina más cara se adjudicó por 300.000 pesos, mientras que la de menor precio alcanzó los 130.000 pesos.

La inclusión de estos artículos amplió la variedad de bienes disponibles y sumó una alternativa diferente a los tradicionales vehículos y propiedades.

Para qué se destina el dinero de las subastas

La provincia de Santa Fe lleva adelante estos remates mediante la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), organismo encargado de gestionar los bienes recuperados de actividades delictivas.

En las cinco subastas anteriores, el Gobierno provincial había recaudado más de 5.051 millones de pesos. Con el resultado de esta sexta edición, el monto acumulado superó los 6.696 millones de pesos.

De acuerdo con la información oficial, los recursos obtenidos se destinaron a reparar a víctimas de delitos, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad.