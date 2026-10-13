La historia del chino que cerró su supermercado y llevó a sus empleados a la despedida de Messi: “Lo hice de corazón”

Un supermercadista cerró su negocio y llevó a sus ocho empleados a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental. El protagonista fue Diego, un comerciante de origen chino radicado en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, quien decidió organizar el viaje como una forma de agradecerles a sus trabajadores por los años compartidos.

“Quise cumplir el sueño de todos los empleados. Cumplí muchos sueños. La vida es una sola y la despedida de Leo es una sola vez”, expresó Diego en diálogo con TN, al recordar la decisión que sorprendió a quienes trabajan en su supermercado.

Su verdadero nombre es You Zhihuang. Nació en China en 1981 y llegó a la Argentina a fines de 1999, cuando tenía apenas 18 años y prácticamente no hablaba español. Con el paso del tiempo formó una familia, se convirtió en hincha de River y desarrolló una profunda admiración por Messi.

La sorpresa que preparó para sus ocho empleados

La iniciativa surgió cuando Diego se enteró de que Messi disputaría su partido de despedida en el Monumental. Como nunca había podido cumplir su sueño de viajar a un Mundial, decidió aprovechar la oportunidad para ver al capitán argentino y compartir la experiencia con sus empleados.

“Voy a llevar a toda mi gente para ver a mi ídolo. ¿A qué argentino no le gusta Messi?”, recordó sobre el momento en que comenzó a organizar la sorpresa.

Para concretar el viaje, consiguió las entradas con ayuda de un amigo y contrató una combi para trasladar al grupo desde Tapalqué hasta Buenos Aires, en un recorrido de aproximadamente 273 kilómetros.

El comerciante mantuvo la iniciativa en secreto hasta que tuvo todos los detalles organizados. Cuando finalmente se lo comunicó a sus trabajadores, muchos pensaron que se trataba de una broma.

“Pensaron que yo estaba jodiendo. Les decía: ‘No, en serio, nos vamos todos’. Y estaban muy contentos”, contó.

Por qué decidió no revelar cuánto dinero gastó

Aunque el gesto despertó curiosidad por el costo de las entradas y del traslado, Diego prefirió no revelar cuánto dinero invirtió en la experiencia.

“No lo quiero contar porque es un legado que yo les quería dejar a mis empleados. Ellos me acompañaron durante muchos años trabajando conmigo y yo quería darles esa felicidad, cumplir ese sueño con todos”, explicó.

En su supermercado trabajan personas de distintas nacionalidades, entre ellas argentinos, peruanos y brasileños. Para el comerciante, la oportunidad de compartir un momento especial con todos ellos tuvo un valor mayor que el dinero destinado al viaje.

“Todo lo hice de corazón”, aseguró.

Llegó de China y se convirtió en hincha de River

La historia de Diego en Argentina comenzó en 1999, cuando llegó al país por invitación de su hermana, quien tenía un almacén en Villa Ballester.

Durante sus primeros años vivió en diferentes localidades de Buenos Aires y aprendió español mediante el contacto cotidiano con amigos, compañeros de trabajo y vecinos.

“Nunca fui a una escuela para aprender español. Me enseñaron los amigos, la gente de la calle”, relató.

En 2009 se instaló en Tapalqué, donde desarrolló su actividad comercial y construyó su vida familiar.

Su nombre argentino también está relacionado con el fútbol. Según recordó, una amiga le sugirió llamarse Diego en homenaje a Diego Armando Maradona, a quien ya conocía desde China.

“Dije: ‘Bueno, Diego, me gusta’. Y ahí salió mi nombre”, explicó.

Su pasión por River nació gracias a un compañero de trabajo que era hincha del club y solía asistir al estadio Monumental.

La emoción por Messi y su sentimiento argentino

Diego aseguró que la figura de Lionel Messi representa mucho más que los logros deportivos. Para él, el capitán argentino consiguió unir a personas de distintas generaciones y simpatizantes de diferentes clubes.

“Para mí, Leo representa al mundo. Leo, te amamos de acá hasta China. Ojalá que pueda ver el video”, manifestó.

También recordó las frustraciones que vivió con la Selección Argentina en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, así como la emoción por la consagración en Qatar 2022.

“Yo me siento como un argentino. Estoy muy orgulloso”, afirmó.

Y agregó: “Podés ser hincha de River, de Boca o de cualquiera, pero cuando hablamos de Messi hablamos de la unión de los argentinos”.

Un recuerdo que quedará para siempre

Además de sus ocho empleados, Diego compartió la experiencia en el Monumental con familiares y una amiga que viajó especialmente desde China para ver a Messi.

El comerciante, que está casado con una mujer brasileña y tiene tres hijos, explicó que su intención fue devolver parte del cariño que recibió desde su llegada a la Argentina.

También espera que la repercusión de su historia permita que más personas conozcan Tapalqué, la localidad bonaerense que eligió para vivir y de la que suele compartir imágenes en sus redes sociales.

Finalmente, reiteró que la decisión de cerrar el supermercado durante un día no respondió a una estrategia comercial, sino al deseo de agradecer a sus trabajadores.