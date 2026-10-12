Un comercio taló un árbol nativo sin autorización y podría recibir una multa millonaria

Un comercio de Rosario podría recibir una multa millonaria por la tala de un árbol nativo sin autorización municipal. El hecho ocurrió en una vereda del centro de la ciudad y generó repercusiones en redes sociales. La Municipalidad intervino, labró un acta de infracción y secuestró las herramientas utilizadas para realizar el trabajo.

El secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, confirmó que el ejemplar afectado era un aromito o espinillo, una especie nativa de la región que se encontraba en buen estado y cuya extracción no había sido autorizada.

En declaraciones al programa El Contestador, de Radio 2, el funcionario explicó que el municipio tomó conocimiento de la situación cuando el árbol ya había sido descopado y había personas trabajando con herramientas en el lugar.

Una tala considerada de daño total

“Se labró el acta correspondiente por la poda sin autorización, que en realidad es una tala agresiva, dañando prácticamente en su totalidad al árbol”, explicó Marelli.

El funcionario precisó que, para este caso, el daño fue considerado del 100%. Sin embargo, aclaró que la sanción económica dependerá de distintos factores, entre ellos el diámetro del ejemplar y las consecuencias ambientales de la intervención.

Centro de Rosario, Rioja y Mitre, un arbol emblematico. Un aromito nativo de varias decadas entre el transito tirando flores y a pesar de la resistencia a los arboles tortuosos con espinas, aguantó. Hoy los boludos de la zapateria lo cortaron, vista gorda de la muni. Rioja 1225 https://t.co/AbqQIsdi6h — Damián Lescano (@DaminLescano8) October 10, 2026

Las multas previstas en el Código de Convivencia de Rosario pueden alcanzar los 4,8 millones de pesos, aunque el monto definitivo será establecido por el Tribunal Municipal de Faltas.

Marelli señaló que el árbol afectado no tenía un diámetro suficiente para justificar automáticamente la aplicación de la multa máxima.

El comercio deberá afrontar otros costos

Además de la sanción económica, el municipio evaluará la compensación ambiental correspondiente por la pérdida del ejemplar.

“Se dimensiona cuáles eran los servicios ecosistémicos que brinda este árbol a la ciudad y, en base a eso, van a tener que compensar en árboles y otros parámetros de sanciones para equilibrar ese daño”, sostuvo el secretario.

A estos costos podría sumarse el operativo municipal para retirar las ramas que quedaron en la vía pública. Según explicó Marelli, los responsables no habían previsto un volquete ni un vehículo adecuado para trasladar los restos de la tala.

El funcionario confirmó que los responsables de uno de los comercios ubicados frente al árbol asumieron la intervención y fueron imputados por la infracción correspondiente.

Qué dice la normativa sobre la poda de árboles

Desde la Municipalidad recordaron que cualquier intervención sobre el arbolado público requiere autorización previa, incluso cuando el ejemplar se encuentra frente a una vivienda o un comercio.

Los vecinos pueden solicitar trabajos de mantenimiento o poda, pero estos deben ser evaluados por profesionales y ejecutados bajo las condiciones establecidas por la autoridad municipal.

Marelli explicó que, ante problemas ocasionados por raíces, ramas o posibles riesgos, un ingeniero agrónomo debe determinar qué intervención resulta adecuada. Las alternativas pueden incluir una poda controlada, tratamientos específicos o, cuando no exista otra solución, la extracción.

Finalmente, el funcionario destacó que los árboles urbanos cumplen funciones ambientales fundamentales, como proporcionar sombra, retener partículas de polvo, absorber agua de lluvia y contribuir a regular la temperatura.

Por ese motivo, insistió en que las decisiones sobre el arbolado público no pueden quedar libradas exclusivamente a la voluntad de los frentistas