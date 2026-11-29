El Cottolengo Don Orione evalúa iniciar una nueva acción judicial contra el Gobierno nacional por pagos pendientes de medicamentos e insumos. La situación afecta a unos 120 residentes que tienen a Incluir Salud como única cobertura médica.
El Cottolengo Don Orione evalúa recurrir nuevamente a la Justicia para reclamar al Gobierno nacional una deuda superior a los $700 millones, correspondiente a medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. La institución realizó distintas gestiones ante la Secretaría Nacional de Discapacidad sin obtener una respuesta que permitiera regularizar los pagos.
Según informó Página/12, la demora afecta a unos 120 residentes que cuentan con el programa federal Incluir Salud como única cobertura médica. Entre los productos pendientes de pago se encuentran anticonvulsivantes, antipsicóticos, pañales y suplementos nutricionales para pacientes con dificultades para deglutir.
Ante esta situación, la institución recurrió a donaciones, ahorros, recursos propios y aportes de familiares y tutores legales para garantizar la continuidad de las prestaciones. En algunos casos, también utilizó parte de las pensiones por discapacidad de los residentes para adquirir los elementos necesarios.
Una deuda que podría derivar en otro reclamo judicial
Desde el establecimiento señalaron que realizaron reiterados reclamos mediante correos electrónicos y llamados telefónicos, aunque aseguraron que no obtuvieron respuestas de las autoridades nacionales.
Por su parte, la Agencia Noticias Argentinas consultó a fuentes del Cottolengo Don Orione, quienes evitaron brindar precisiones sobre el conflicto. “No tenemos nada que decir, nadie de nuestra institución. Muchas gracias por la preocupación”, expresaron.
El nuevo reclamo comprende pagos pendientes entre mayo y octubre y se suma a un conflicto anterior por una deuda de $828 millones, correspondiente a prestaciones brindadas entre marzo y junio.
El antecedente de un embargo al Ministerio de Salud
La deuda anterior fue cancelada el pasado 3 de noviembre, luego de que la Justicia ordenara el embargo de cuentas del Ministerio de Salud de la Nación. Aquella intervención judicial permitió que la institución cobrara los fondos correspondientes a las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, la acumulación de nuevos compromisos impagos llevó al Cottolengo a evaluar la posibilidad de presentar otra demanda judicial para obtener los recursos destinados a cubrir medicamentos y otros insumos sanitarios.
Desde el Gobierno nacional atribuyeron las demoras a presuntas irregularidades en la presentación de facturas por parte de la institución y aseguraron que existía voluntad de pago. El establecimiento rechazó esa explicación y advirtió que podría volver a recurrir a la Justicia si no se regularizaba la situación.
Los fondos destinados a Incluir Salud
El conflicto se produjo en el marco del debate por el Presupuesto nacional 2027, cuyo proyecto contempló una reducción de los recursos asignados al programa Incluir Salud, según consignó Página/12.
De acuerdo con esa información, los fondos previstos para el programa pasarían de $1,3 billones a $1,1 billones, lo que representaría una disminución nominal de $200.000 millones.
En tanto, durante su informe de gestión ante el Senado de la Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó que desde 2023 se registraron 661 amparos judiciales presentados por organizaciones vinculadas con la discapacidad por deudas. En ese contexto, el Cottolengo Don Orione analiza una nueva presentación judicial para garantizar el financiamiento de las prestaciones que reciben sus residentes.