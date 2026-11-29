El músico británico Damon Albarn sorprendió al público al tocar con Damas Gratis durante la madrugada de este domingo en Ciudad Cultural Konex, en Buenos Aires. El líder de Blur y Gorillaz compartió escenario con Pablo Lescano en una nueva edición del ciclo Cumbia Konex.

El artista llegó a la Argentina para cerrar con Gorillaz la primera jornada del festival Primavera Sound Buenos Aires, pero su visita también incluyó un encuentro con uno de los principales referentes de la cumbia villera.

Damon Albarn (Gorillaz) se tomó unos minutos y paso por el CC Konex para estar en el escenario junto Pablito Lescano🎹 durante el show de DAMAS GRATIS. 📽️@arceskywalker https://t.co/lmcKxdZyCE — µzq (@AcostaMzk) November 29, 2026

Albarn subió al escenario y acompañó a Lescano con su característica melódica, ante la ovación de los presentes.

El encuentro entre Damon Albarn y Pablo Lescano

Durante la actuación, Lescano interrumpió brevemente la canción para presentar al músico británico y darle la bienvenida ante el público.

“Vamos a decirle welcome to Argentina, Damas Gratis en vivo tocando para Damon de Gorillaz. Bienvenido”, expresó el cantante.

🔥 ¡Lali, Dillom y Juliana Gattas entre el público! Los artistas se encontraron en el Konex para disfrutar del show de Damas Gratis. https://t.co/h7qk06G1rv — Billboard AR (@BillboardArg) November 29, 2026

El recital también contó con la presencia de Lali Espósito, Pedro Rosemblat, Dillom y Juliana Gattas, quienes disfrutaron del espectáculo y bailaron al ritmo de la cumbia.

La foto con Bizarrap que circuló en las redes sociales

El encuentro musical continuó fuera del escenario. Albarn y Lescano compartieron un momento en el camarín junto al productor argentino Bizarrap, quien también asistió al recital.

Los tres artistas posaron para una fotografía que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.