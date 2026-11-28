La muerte de Javier Lozano, histórico periodista de TN y El Trece, generó tristeza en el ambiente periodístico. Tenía 66 años y había desarrollado una trayectoria de casi cuatro décadas en los medios. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Sergio Lapegüe, quien compartió una extensa publicación en redes sociales para recordar la amistad que los unió desde sus primeros años en televisión.

“Hoy murió un amigo, hoy nos dejó Javier Lozano. Hoy es un día muy triste”, escribió el conductor, junto a una serie de fotografías que recorrieron distintos momentos compartidos, tanto en el ámbito laboral como familiar.

Una amistad que nació en Telenoche y se convirtió en familia

“Fuiste el primero que me recibió. Me dijiste: ‘Lapegüe pasá’. Me presentaste a todos. Eras el productor ejecutivo del noticiero más exitoso. Pero vos querías estar en la calle. Vos querías ser movilero. Y claro que lo fuiste. Y de los mejores”, recordó Lapegüe sobre los primeros días de su vínculo profesional.

“Nos hicimos amigos desde el primer día. Los dos del sur. Volvíamos juntos al final del noti. Hablábamos de la vida”, agregó al reconstruir cómo nació la relación que se extendió durante más de tres décadas.

Entre los recuerdos familiares, Lapegüe mencionó una anécdota vinculada al nacimiento de su hija Mica. “Un día la viste a Bochi desde el auto con una panza enorme, me dijiste: ‘Ojo que tiene ahora’. Y así fue. A las pocas horas nacía Mica. Y al otro día te acercaste a saludar a los papás primerizos”, contó.

La cercanía entre ambas familias fue creciendo con los años. “Fue tan fuerte nuestra amistad que te elegimos como padrino de Franco Elvis”, escribió en referencia a su hijo menor. Una de las imágenes compartidas correspondió precisamente al bautismo del niño, en el que Lozano ocupó ese lugar especial.

El recuerdo de su esposa y las últimas palabras

Lapegüe también recordó los momentos difíciles en los que su amigo estuvo presente. “Y la vida pasó y me acompañaste cuando robaron a mi papá y le rompieron la cabeza con un palo. Era de madrugada y fuimos al hospital. Y tantas cosas más que quedarán por siempre en mi memoria. Y en el de nuestras familias”, expresó.

“Hicimos radio para divertirnos. Nunca te enojabas. No te importaban los chimentos. Siempre optimista”, agregó al destacar algunas de las características personales que más valoraba de Lozano.

En otro tramo de su despedida, resaltó la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad. “Estuvimos muy juntos hasta tu último día. La peleaste como un león. Como buen Pincha. Siempre con tu fino humor. Fuiste una pluma exquisita. De los mejores”, manifestó.

El conductor también contó que había hablado con su amigo pocas horas antes de su fallecimiento. “Te extraño. Te quiero mucho como te dije la última vez, hace pocas horas. Fue nuestra última palabra”, escribió. Y cerró el mensaje con los apodos afectuosos que compartían: “Chau Zabiola, chau cabeza”.

La despedida también tuvo las palabras de Bochi, esposa de Sergio Lapegüe, quien expresó su dolor por la pérdida y recordó los años compartidos.

“Un día triste, después de varios meses de saber lo que estaba sufriendo él, su familia que lo acompañaron hasta hoy, dejó de sufrir. Te vamos a extrañar, muchos años, muchos momentos vividos, que en paz descanses”, escribió.

Casi 40 años de trayectoria en el periodismo

Javier Lozano había ingresado a El Trece en junio de 1987 y desarrolló gran parte de su carrera en ese canal y en TN. Se desempeñó como cronista acreditado en Tribunales, la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

Durante la década del 90 trabajó como productor de Telenoche y posteriormente fue jefe de la redacción digital de TN. A lo largo de su trayectoria participó en numerosas coberturas periodísticas y construyó vínculos con compañeros que lo recordaron por su profesionalismo, su humildad y su compromiso con el oficio.

Su muerte, a los 66 años, luego de luchar contra un cáncer de riñón, generó numerosas muestras de afecto de colegas, amigos y trabajadores de los medios.