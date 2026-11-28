La búsqueda de un joven en Villa Domínguez, departamento Villaguay, motivó una solicitud de colaboración a la comunidad por parte de la Policía de Entre Ríos. Se trata de Facundo Fabián Rodríguez, de 20 años, quien se ausentó de su domicilio durante la tarde del viernes 27 de noviembre.

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, a través de la Comisaría de Villa Gobernador Domínguez, el joven salió de su vivienda alrededor de las 14 en bicicleta, con destino a la zona del establecimiento rural denominado "El Capataz".

De acuerdo con lo manifestado por sus familiares, desde ese momento no han logrado establecer contacto con Rodríguez ni conocer su ubicación. Ante esta situación, las autoridades policiales difundieron sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse.

Características del joven y cómo aportar información

Facundo Fabián Rodríguez es de contextura delgada, tez morena, cabello corto oscuro y mide aproximadamente 1,60 metros. Al momento de salir de su domicilio vestía una bermuda blanca, zapatillas blancas y celestes, y un buzo celeste. Además, llevaba una mochila tipo militar con otra muda de ropa.

Desde la fuerza de seguridad solicitaron que, “ante cualquier información que permita dar con su paradero”, las personas se comuniquen inmediatamente al 101, a la Comisaría de Villa Gobernador Domínguez, al teléfono 3434702674, o a la sala del Comando Radioeléctrico, al 3434053466.

Asimismo, quienes puedan aportar datos sobre el recorrido del joven, su posible ubicación o hayan tenido contacto con él después de su salida hacia el establecimiento rural podrán acercarse a la dependencia policial más cercana. La Jefatura Departamental Villaguay agradeció la colaboración de la comunidad y reiteró el pedido de información que contribuya a localizar al joven.