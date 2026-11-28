Un choque entre una camioneta y una moto en Concordia dejó como saldo una joven de 23 años con lesiones graves. El siniestro vial ocurrió este sábado en la intersección de calles 25 de Mayo y Las Heras, donde intervino personal de la Jefatura Departamental de Policía.

Según informó la fuerza de seguridad, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford, conducida por un hombre de 48 años, y una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos, en la que circulaban un joven de 20 años y una acompañante de 23.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la camioneta transitaba por calle Las Heras en sentido este-oeste, mientras que la motocicleta se desplazaba por 25 de Mayo de sur a norte. Por circunstancias que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron al llegar a la intersección.

Una joven sufrió una fractura expuesta

Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta fueron asistidos por personal del servicio de emergencias 107 y trasladados en una ambulancia hacia el hospital para recibir atención médica y determinar la gravedad de las lesiones.

Luego de las evaluaciones realizadas en el establecimiento sanitario, se confirmó que la acompañante del motociclista sufrió lesiones de consideración. Según precisaron desde la Jefatura Departamental Concordia, la mujer de 23 años “presenta fractura expuesta de tibia y peroné”. El informe policial no especificó el estado de salud del joven que conducía la moto.

En el lugar del accidente intervino personal de la División Policía Científica para realizar las tareas correspondientes y reunir elementos que permitan esclarecer la mecánica del impacto. Las circunstancias en las que se produjo la colisión entre la camioneta y la motocicleta son materia de investigación. Hasta el momento, no se informaron mayores detalles sobre las causas del siniestro vial.