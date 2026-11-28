Dos siniestros viales registrados durante la madrugada de este sábado en el departamento Diamante dejaron como saldo dos personas con lesiones leves. Uno de los episodios ocurrió sobre la Ruta Provincial 11, en jurisdicción de Valle María, mientras que el restante tuvo lugar en la ciudad de Diamante.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, efectivos de la Comisaría de Valle María realizaban operativos de prevención cuando fueron alertados sobre un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 28 de la mencionada ruta.

Al arribar al lugar, los uniformados asistieron a un hombre de 45 años que circulaba en una motocicleta Yamaha.

El conductor manifestó que un perro se interpuso imprevistamente en su trayectoria, lo que provocó la colisión con el animal y su posterior caída sobre la calzada. Como consecuencia, sufrió traumatismos leves y recibió atención médica en el centro de salud de la localidad.

Chocó y se dio a la fuga en Diamante

El segundo siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles 25 de Mayo y Eva Perón de Diamante, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico.

En el lugar, los efectivos encontraron un automóvil Ford Fiesta con daños materiales, cuyo conductor, de 20 años, presentaba traumatismos leves. El joven manifestó que el otro vehículo involucrado había abandonado el lugar tras el impacto.

Ante esta situación, se alertó a las patrullas que recorrían el sector y, a pocas cuadras, los uniformados localizaron un Citroën C3 que también presentaba daños materiales y era conducido por un hombre de 45 años.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron las actuaciones para la identificación de ambos conductores y la realización de pericias.