Ante la proximidad del verano y las altas temperaturas, la protección solar resulta fundamental. Qué tener en cuenta al elegir un producto y cómo aplicarlo correctamente.
Con la llegada del calor y las jornadas de altas temperaturas, aumenta el tiempo de exposición al sol y la necesidad de incorporar el protector solar a la rutina diaria. La radiación ultravioleta (UV) puede provocar quemaduras, manchas, envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer cutáneo.
Ante este escenario, elegir un producto adecuado y utilizarlo correctamente resulta fundamental. El factor de protección solar (FPS), el tipo de filtro, la resistencia al agua y las características de cada piel son algunos de los aspectos que deben considerarse.
Si bien las altas temperaturas favorecen las actividades recreativas al aire libre, es importante recordar que la intensidad de la radiación ultravioleta no depende directamente del calor. Incluso durante las jornadas nubladas, la piel permanece expuesta a estos rayos.
¿Bloqueador o protector solar? Qué tener en cuenta
Los términos bloqueador y protector solar se utilizan habitualmente para denominar a los productos destinados a proteger la piel de la radiación ultravioleta. Sin embargo, no todas las fórmulas ofrecen las mismas características y ninguna bloquea completamente la radiación.
Se recomienda utilizar un producto de amplio espectro, con un factor de protección solar de al menos 30, aunque para las jornadas de mayor exposición es preferible optar por un FPS 50 o superior.
Al momento de elegir un protector solar, conviene revisar cuatro aspectos fundamentales del envase:
☀️Factor de protección solar (FPS): indica principalmente el nivel de protección frente a los rayos UVB, responsables de las quemaduras solares.
☀️Protección UVA: ayuda a prevenir los daños asociados al envejecimiento prematuro y la aparición de manchas.
☀️Amplio espectro: garantiza protección tanto frente a los rayos UVA como a los UVB.
💦Resistencia al agua: resulta especialmente importante para quienes realizan actividades deportivas, concurren a piletas o permanecen al aire libre.
Un factor de protección elevado no elimina la necesidad de renovar la aplicación ni permite permanecer más tiempo bajo el sol sin riesgos.
Filtros minerales y químicos: cuáles son las diferencias
Los protectores solares contienen diferentes tipos de filtros destinados a reducir los efectos de la radiación ultravioleta sobre la piel.
Los filtros físicos o minerales utilizan ingredientes como el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Suelen ser bien tolerados por las pieles sensibles, aunque algunas presentaciones pueden dejar una película blanquecina después de su aplicación.
Por su parte, los filtros químicos absorben la radiación ultravioleta y disipan su energía. Generalmente, presentan texturas más ligeras y fluidas. También existen fórmulas híbridas, que combinan ambos tipos de ingredientes.
Cómo elegir el protector solar según el tipo de piel
Durante los meses de calor, la textura y la composición del producto pueden influir en la comodidad de su utilización diaria. Las principales recomendaciones según las características de la piel son:
- Piel grasa: optar por geles o fluidos ligeros, preferentemente con acabado mate y fórmulas no comedogénicas.
- Piel seca: elegir cremas hidratantes que contengan ingredientes como ácido hialurónico o ceramidas.
- Piel sensible: considerar productos con filtros minerales y sin fragancias, para reducir la posibilidad de irritaciones.
- Piel con tendencia al acné: priorizar fórmulas ligeras y no comedogénicas, que reduzcan el riesgo de obstrucción de los poros.
Además de las tradicionales cremas, existen protectores solares en gel, fluidos, barras y formatos compactos. Estos últimos pueden facilitar la reaplicación durante las actividades cotidianas, siempre que se utilicen en cantidades suficientes.
Cada cuánto tiempo se debe aplicar el protector solar
La correcta utilización del producto es tan importante como su elección. Para obtener una cobertura adecuada, se recomienda aplicarlo entre 15 y 20 minutos antes de la exposición al sol, siguiendo las indicaciones del fabricante.
En el caso del rostro y el cuello, puede utilizarse como referencia la denominada regla de los dos dedos, que consiste en extender una línea de producto a lo largo del índice y del dedo medio.
La aplicación debe renovarse cada dos horas mientras se permanece al aire libre y después de nadar, transpirar intensamente o secarse con una toalla, incluso cuando se utilizan productos resistentes al agua.
También es necesario cubrir zonas que suelen quedar desprotegidas, como las orejas, el cuello, las manos y los pies.
Los errores más frecuentes durante el verano
Con las altas temperaturas y el inicio de la temporada de piletas, playas y actividades recreativas, existen hábitos que pueden disminuir la eficacia de la protección solar.
Entre los errores más habituales se encuentran utilizar productos vencidos, aplicar cantidades insuficientes, olvidar renovar la protección después de ingresar al agua y reservar su uso exclusivamente para las vacaciones.
Otro aspecto que debe considerarse es que el maquillaje con FPS no suele aplicarse en las cantidades necesarias para alcanzar el nivel de protección indicado en el envase, por lo que no debería reemplazar al protector solar.
La prevención también debe complementarse con el uso de sombreros, anteojos con protección UV, ropa adecuada y la búsqueda de espacios con sombra. Asimismo, se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16, especialmente durante las jornadas de verano.