El organismo internacional rechazó por 18 votos contra tres las medidas solicitadas por Argentina para suspender las actividades petroleras del proyecto Sea Lion.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó por 18 votos contra 3 la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
La resolución fue difundida durante una audiencia pública que comenzó a las 8 de la Argentina en la sede del organismo internacional, en la ciudad alemana de Hamburgo.
Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal consideró que los reclamos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago.
Los magistrados entendieron que esa cuestión excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
En consecuencia, el organismo consideró que no se verificaban los requisitos de jurisdicción prima facie del tribunal arbitral que deberá constituirse para resolver la controversia.
Por ese motivo, tampoco avanzó en el análisis de la urgencia ni del riesgo de perjuicio irreparable planteados por la representación argentina.
No obstante, el Tribunal dejó asentados los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre; las cuales consisten en no iniciar actividades de perforación antes del 21 de marzo de 2027; no comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028 y no otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.
La resolución aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no prejuzga la competencia del futuro tribunal arbitral ni afecta el derecho de las partes a presentar sus argumentos sobre el fondo de la controversia.
Asimismo, el organismo exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la constitución del tribunal arbitral, prevista entre diciembre próximo y enero de 2027.
El reclamo de Argentina ante el Tribunal del Mar
Argentina inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre de 2026 y, posteriormente, el 13 de octubre, solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales.
La presentación estuvo fundamentada en la defensa de los recursos naturales sobre los que Argentina reivindica derechos soberanos y en los posibles riesgos ambientales derivados de las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur.
Las audiencias se desarrollaron los días 10 y 11 de noviembre en la sede del organismo internacional, ubicada en Hamburgo, Alemania, donde los representantes de ambos países expusieron sus argumentos.
En su presentación ante el Tribunal del Mar, la delegación argentina solicitó cuatro medidas provisionales destinadas a preservar sus derechos mientras avanzaba el procedimiento arbitral.
Entre ellas, pidió impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura para la producción de hidrocarburos vinculada al proyecto Sea Lion.
Asimismo, reclamó que el Reino Unido se abstuviera de utilizar la información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos y que garantizara el cumplimiento de las obligaciones internacionales relacionadas con la preservación del ambiente marino.
También solicitó que las autoridades británicas evitaran adoptar nuevas decisiones que pudieran agravar la controversia, particularmente mediante el otorgamiento de autorizaciones para explotar recursos naturales.
Los argumentos del Reino Unido
Durante las audiencias, la representación británica cuestionó la competencia del tribunal para intervenir en la controversia y rechazó los argumentos argentinos sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable.
Además, sostuvo que no estaban dadas las condiciones de urgencia necesarias para disponer las medidas solicitadas.
La delegación británica pidió formalmente que fueran rechazadas todas las solicitudes presentadas por Argentina.
Qué es el proyecto petrolero Sea Lion
El emprendimiento está ubicado a unos 210 kilómetros al norte del archipiélago de las Malvinas. Navitas Petroleum posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration tiene el 35% restante.
De acuerdo con los datos expuestos por la representación argentina durante las audiencias, el proyecto contempla la perforación de hasta 26 pozos y un horizonte de explotación de aproximadamente 30 años.
La delegación nacional advirtió que el avance de las operaciones podría provocar modificaciones permanentes en la plataforma continental, además de afectar recursos naturales no renovables.
En las semanas previas al pronunciamiento, el canciller argentino, Pablo Quirno, había ratificado la continuidad de las sanciones y acciones judiciales contra las empresas vinculadas con el emprendimiento petrolero.
La resolución del Tribunal del Mar se circunscribió al pedido de medidas provisionales y no implica una definición sobre la disputa de soberanía de las Islas Malvinas ni sobre el fondo del procedimiento arbitral iniciado por Argentina.