El clásico será transmitido en vivo por Elonce

La final de hockey entre Rowing y Estudiantes se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 20, en La Tortuguita. El encuentro definirá al campeón del Torneo Oficial de Damas y contará con la transmisión en vivo de Elonce, cuya cobertura comenzará minutos antes del partido.

En la previa del clásico paranaense, Eugenia Maiztegui y Consuelo Velázquez, representantes de Estudiantes, junto a Micaela Ledesma y Martina Della Ghelfa, de Rowing, compartieron sus expectativas.

El conjunto albinegro buscará alcanzar el tricampeonato, mientras que el Remero intentará sumar una nueva consagración. Durante la temporada, ambos equipos se enfrentaron en cuatro oportunidades, con dos victorias para cada uno.

Las expectativas de cara a la final de hockey

“Con mucha ilusión, expectativa, nervios y ansiedad. Todos los condimentos que tiene llegar a una final y poder jugarla”, expresó Ledesma sobre la definición del campeonato.

La representante de Rowing explicó que la principal motivación del plantel será alcanzar un objetivo propio, independientemente de los antecedentes de su clásico rival.

“No es cortarles la racha a ellas. Se lo merecen. En verdad, queremos salir campeonas nosotras y demostrarnos que podemos”, sostuvo.

Los antecedentes del clásico paranaense

Della Ghelfa recordó el último encuentro decisivo que protagonizaron ambos equipos durante esta temporada, en Rosario, donde el conjunto Remero consiguió imponerse mediante los penales.

“Creo que es un partido durísimo. La última final que jugamos este año en Rosario terminó 0-0 y la ganamos por penales”, señaló.

Las deportistas también repasaron la definición de 2024, cuando Estudiantes revirtió el resultado en los últimos segundos y conquistó el campeonato.

“Fue una final de ida y vuelta todo el tiempo, muy física, donde uno hacía un gol y el otro hacía otro. Un partido de mucha actitud y de detalles, como son los superclásicos”, recordó Velázquez.

Las claves para conquistar el campeonato

Maiztegui destacó la importancia de mantener la concentración durante los 60 minutos de juego y recordó la experiencia de aquella consagración.

“Se empieza del minuto cero al minuto 60, como fue el partido de 2024, que faltando 30 segundos lo dimos vuelta. Hay que entrar convencidas desde el comienzo y darlo todo, como lo venimos entrenando”, afirmó.

Por su parte, Della Ghelfa, quien asumió responsabilidades en la capitanía de Rowing a los 19 años, consideró fundamental evitar las desconcentraciones defensivas.

“Sabemos que Estudiantes es un equipo durísimo y que va para adelante siempre, hasta los últimos diez segundos”, indicó.

Amigas fuera de la cancha y rivales durante el partido

Durante la entrevista, las jugadoras destacaron los vínculos que mantienen fuera de la competencia, construidos a partir de experiencias compartidas en seleccionados y diferentes instancias de formación deportiva.

“Dentro del campo nos desconocemos”, respondieron entre risas al ser consultadas sobre la relación que mantienen durante los enfrentamientos.

“El deporte une un montón, pero al momento de enfrentarnos, cada una tiene puesta la camiseta de su club para defenderlo”, explicaron.

Asimismo, reconocieron la importancia de transmitir valores, disciplina y compromiso a las pequeñas deportistas que integran las divisiones infantiles de ambas instituciones.

Estudiantes y Rowing jugarán la Superliga

Más allá de la definición del campeonato local, las representantes de ambos clubes confirmaron que participarán de la Superliga durante la próxima temporada.

La competencia les permitirá enfrentarse con instituciones de otras regiones del país, luego de haber participado en certámenes regionales.

“Nosotras veníamos de instancias regionales, que fue lo que jugamos en Rosario, y ahora pasaríamos a jugar contra equipos de otra región, de mayor alcance nacional”, explicaron.

La final de hockey se vivirá por Elonce

Rowing y Estudiantes volverán a enfrentarse este sábado en La Tortuguita para definir al campeón del Torneo Oficial de Damas de hockey sobre césped.

El encuentro comenzará a las 20 y será transmitido en vivo por Elonce, con una cobertura que incluirá la previa del clásico.

Las protagonistas destacaron la posibilidad de ampliar la difusión de la disciplina. “Esto va a incentivar a que el hockey crezca a nivel provincial y que lo vean desde otros lados”, expresaron.