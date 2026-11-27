El entrenador entrerriano Luca Marcogiuseppe fue confirmado como nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima de Mendoza para la temporada 2027, en la que tendrá su primera experiencia como entrenador principal en la Primera División del fútbol argentino.

El oriundo de Concordia regresará a una institución que ya conoce, dado que en 2022 integró el cuerpo técnico del conjunto mendocino cuando competía en la Primera Nacional.

Si bien Marcogiuseppe cuenta con experiencia como entrenador en la máxima categoría del fútbol chileno, todavía no dirigió un partido en la Primera División argentina. Durante su paso por Arsenal de Sarandí, no llegó a debutar al frente del primer equipo.

Un nuevo desafío para el entrenador entrerriano

Su último trabajo en el fútbol argentino fue como ayudante de campo de Carlos Tévez en Talleres de Córdoba. Ahora, asumirá la conducción técnica del Lobo mendocino de cara a la próxima temporada.

Además, Marcogiuseppe contará en el plantel con otro representante entrerriano: Germán Guiffrey, futbolista también oriundo de Concordia que formará parte del nuevo ciclo.