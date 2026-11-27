La empresa Autovía del Mercosur anunció que desde este domingo 29 de noviembre aumentarán las tarifas del peaje de Yeruá, ubicado sobre la Autovía Nacional 14, en el departamento Concordia, Entre Ríos.

La actualización se realizará en el marco de la Resolución RESOL-2026-114712480-APN-DNV#MEC, luego de que Vialidad Nacional certificara el Sector 3 del denominado Tramo Oriental.

Según informó la concesionaria, la certificación constató el cumplimiento de las obras de puesta en valor necesarias para comenzar a aplicar las tarifas ofertadas durante el proceso licitatorio.

Cuánto costará el peaje de Yeruá desde el domingo

Con el nuevo cuadro tarifario, los automóviles y camionetas deberán abonar $5.430,70 mediante TelePASE, mientras que el importe ascenderá a $10.861,40 para quienes utilicen la modalidad de pago electrónico.

En el caso de las motocicletas, los valores serán de $2.715,35 y $5.430,70, respectivamente.

Las nuevas tarifas del peaje, según la categoría del vehículo, serán las siguientes:

Categoría 0 (motocicletas): $2.715,35 con TelePASE y $5.430,70 con pago electrónico.

Categoría 1 (automóviles y camionetas): $5.430,70 con TelePASE y $10.861,40 con pago electrónico.

Categoría 2: $10.861,40 con TelePASE y $21.722,79 con pago electrónico.

Categoría 3: $16.292,09 con TelePASE y $32.584,19 con pago electrónico.

Categoría 4: $21.722,79 con TelePASE y $43.445,58 con pago electrónico.

Categoría 5: $27.153,49 con TelePASE y $54.306,98 con pago electrónico.

Categoría 6: $32.584,19 con TelePASE y $65.168,37 con pago electrónico.

Categoría 7: $38.014,88 con TelePASE y $76.029,77 con pago electrónico.

Categoría 8: $48.876,28 con TelePASE y $97.752,56 con pago electrónico.

Las diferencias entre TelePASE y el pago electrónico

El nuevo esquema tarifario contempla una diferencia del 50% para los conductores que utilicen TelePASE respecto de quienes abonen mediante la otra modalidad de pago electrónico.

Esta diferencia se aplicará a todas las categorías de vehículos que circulen por la estación de peaje.

Por otra parte, la concesionaria estableció una tarifa diferenciada para los vehículos que cuenten con permisos especiales de circulación. El importe será equivalente al valor básico de la categoría 1, multiplicado por la cantidad de ejes del vehículo, más el IVA correspondiente.