REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea de Salud Mental y la Mesa de Diálogo convocaron a un festival para el miércoles 2 de diciembre en Plaza Mansilla. Paula Kratje explicó a Elonce los reclamos vinculados con la salud mental en Entre Ríos y las actividades previstas.
La Asamblea de Salud Mental y la Mesa de Diálogo por la Salud Mental en Entre Ríos convocaron a un festival para el miércoles 2 de diciembre, desde las 18, en Plaza Mansilla de Paraná. La iniciativa busca defender la legislación nacional vigente y exigir al Gobierno provincial la aplicación de la ley de emergencia en la materia.
En diálogo con Elonce, Paula Kratje, integrante de la Asamblea y especialista en salud mental, explicó que ambas organizaciones reúnen a equipos, movimientos e instituciones que reclaman respuestas ante las dificultades que atraviesa el sistema sanitario provincial.
“El festival surgió como modo de proponer algo que nos reencuentre como comunidad en un momento donde hay una fragilización de los lazos y de las posibilidades de encuentro”, expresó.
En defensa de la Ley Nacional de Salud Mental
La fecha elegida coincide con un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental, ocurrida el 2 de diciembre de 2010. Las organizaciones solicitaron garantizar su cumplimiento y manifestaron su postura frente a las posibles modificaciones de la normativa.
“Lo que nosotros entendemos es que no es momento de reforma, es momento de poder ejecutar lo que la ley dice”, sostuvo Kratje.
La realización del encuentro frente a la Casa de Gobierno tiene como finalidad visibilizar las demandas mediante expresiones artísticas y culturales, además de interpelar a quienes tienen responsabilidades presupuestarias, ejecutivas y legislativas.
Reclaman contrataciones y creación de cargos
Entre las principales falencias del sistema sanitario entrerriano, la especialista mencionó las limitaciones presupuestarias y la insuficiencia de dispositivos de internación y atención ambulatoria.
“No es que no hay especialistas, lo que faltan son contrataciones, cargos, creación de cargos”, afirmó. En ese sentido, destacó la formación de profesionales a través de las residencias interdisciplinarias, incluidas aquellas orientadas a la atención de niños y adolescentes.
Kratje advirtió sobre las desigualdades en el acceso a las prestaciones entre la capital provincial y el interior entrerriano. “La mayoría del recurso, y así todo no alcanza, está en Paraná”, señaló.
El pedido de mayor presupuesto y políticas de Estado
En el marco del tratamiento legislativo del Presupuesto 2027, la integrante de la Asamblea remarcó la necesidad de contar con recursos económicos para fortalecer la red asistencial. También manifestó su preocupación por la problemática del suicidio en la provincia.
“Exigimos políticas de Estado, no de gobierno, que puedan continuarse más allá de la gestión de turno”, manifestó.
La entrevistada consideró que las dificultades no se limitan al sector público, sino que también alcanzan a las prestaciones de las obras sociales y las instituciones privadas. “Sin presupuesto no es posible pensar políticas públicas”, enfatizó.
Bandas en vivo y actividades para todas las edades
El festival contará con presentaciones musicales, intervenciones de artistas y propuestas recreativas simultáneas. Durante la jornada se dará a conocer un documento elaborado colectivamente por las organizaciones convocantes.
“La idea del festival es encontrarnos en un espacio cultural, amable, donde las personas que tienen dudas puedan llegar y consultar, que podamos conocernos”, explicó Kratje.
Previamente, el lunes 30 de noviembre, a las 12, se realizará una conferencia de prensa en la sede del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Entre Ríos, ubicada en calle La Paz 494 de Paraná, donde se presentará el informe.
Una colecta solidaria para espacios comunitarios
Además de las propuestas culturales, los organizadores impulsarán una colecta de alimentos para colaborar con dos espacios comunitarios de la capital entrerriana.
Las donaciones serán destinadas a la vecinal de Puerto Sánchez, uno de los sectores afectados por la crecida del río Paraná, y al merendero Boina de Bajo, que recientemente sufrió un robo.
“Para contribuir con esos espacios, quienes puedan que traigan un alimento, quienes no que lleguen igual”, concluyó Kratje, al reiterar la invitación a participar del encuentro.