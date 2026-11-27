“Bichos del mar” recuperó las imágenes de la expedición del Conicet que alcanzó cerca de 18 millones de visualizaciones en 2025. El documental, dirigido por Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein, retrató los descubrimientos científicos y el fenómeno de la estrella culona.
El documental argentino “Bichos del mar” se estrenó este jueves 26 de noviembre en los cines del país, con una propuesta que recuperó los descubrimientos de la expedición científica Talud Continental IV, realizada en 2025 en el Cañón de Mar del Plata.
La película tuvo como protagonistas a los investigadores del Conicet y a las criaturas marinas que despertaron el interés de millones de espectadores, entre ellas la popularmente conocida como “estrella culona”.
Dirigido por Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein, el largometraje nació a partir de la transmisión en vivo de la campaña desarrollada por el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) y el Instituto Oceanográfico Schmidt. La exploración tuvo como objetivo estudiar la biodiversidad, la ecología y los hábitats marinos vulnerables.
Durante la expedición se descubrieron alrededor de 40 especies nuevas y la transmisión alcanzó cerca de 18 millones de visualizaciones totales. Entre quienes siguieron los hallazgos estuvieron los dos cineastas, que comenzaron a trabajar en el proyecto mientras todavía se desarrollaba la investigación.
Cómo nació el documental “Bichos del mar”
Bendomir, de 37 años, y Lichtensztein, de 30, se contactaron con el Instituto Oceanográfico Schmidt para solicitar los derechos de utilización del material audiovisual. Tras completar los trámites correspondientes, consiguieron una autorización inédita en la historia de la institución para realizar un largometraje comercial basado en sus investigaciones.
“Vimos todo y anotamos todo. Cada hora del streaming me llevaba tres horas, tengo más de 400 páginas de notas”, relató Bendomir en diálogo con Clarín. El proceso de elaboración no contó inicialmente con un guion tradicional.
Los realizadores registraron situaciones, identificaron posibles líneas narrativas y seleccionaron a los protagonistas que conducirían la historia. Mientras avanzaba la expedición, también conformaron el equipo de producción con personas que habían seguido la transmisión científica.
Más de 245 horas de material audiovisual
La película se construyó principalmente con las imágenes del streaming, a las que se incorporaron registros realizados por el cineasta ecuatoriano Misha Vallejo Prut dentro del buque Falkor. Ese material había sido producido originalmente con fines institucionales.
Los directores también utilizaron archivos de medios de comunicación y optaron por no realizar nuevas entrevistas ni incorporar una voz en off que explicara los acontecimientos. La intención fue recuperar las situaciones espontáneas que habían quedado registradas durante la campaña.
“Decidimos no hacer ninguna entrevista porque si hay algo que tenemos es ellos siendo genuinos durante 245 horas y un montón de otras situaciones incómodas”, explicó Bendomir sobre el criterio utilizado para seleccionar las escenas.
La "estrella culona", del fondo del mar a la pantalla grande
Uno de los momentos centrales del documental fue la aparición de la estrella de mar que se convirtió en un fenómeno de las redes sociales. La película reconstruyó el acercamiento de la cámara submarina hacia una roca sobre la que descansaba el animal, cuya particular apariencia llamó la atención de los espectadores.
“Sí, creo que todos pensamos lo mismo”, expresó la bióloga Brenda Dotie durante aquella transmisión, en referencia a la forma del ejemplar que posteriormente recibió su popular apodo.
La apariencia de la estrella tenía una explicación científica: estaba relacionada con el efecto de la gravedad sobre su disco central y su sistema digestivo mientras permanecía sobre una superficie vertical. Las imágenes circularon rápidamente por las plataformas digitales y trascendieron el ámbito de la divulgación científica.
Una expedición que superó todas las expectativas
Según relató el jefe de la expedición, Daniel Lauretta, los investigadores esperaban alcanzar un máximo de mil espectadores simultáneos, una cifra que inicialmente hubieran considerado exitosa. Las anteriores transmisiones del Instituto Schmidt habían registrado alrededor de 800 personas conectadas.
Sin embargo, la campaña argentina superó los 92.000 espectadores simultáneos. Los usuarios siguieron las exploraciones submarinas, interactuaron mediante los comentarios y propusieron nombres para algunos de los organismos observados.
Bendomir atribuyó al azar parte de la repercusión que consiguió la expedición y destacó la importancia que tuvo la aparición de la estrella de mar. “Si no estaba eso, esto no pasaba. No es que no se lo merecían, pero ¿cuántas cosas son increíbles y nunca nos vamos a enterar?”, reflexionó.
Los científicos del Conicet como protagonistas
Además de mostrar la biodiversidad del Mar Argentino, el largometraje retrató los vínculos entre los integrantes de la expedición. Muchos de ellos ya habían compartido las campañas Talud I, II y III, desarrolladas entre 2012 y 2013.
Entre los protagonistas estuvieron Daniel Lauretta; Pablo Penchaszadeh, biólogo marino, artista plástico y director de tesis doctorales de varios integrantes del equipo; y Nadia Cerino, quien adquirió notoriedad por sus intervenciones durante la transmisión.
Los realizadores también establecieron una relación entre la expedición y La historia sin fin, la obra de Michael Ende. El propio buque Falkor y el vehículo submarino operado remotamente SuBastian tenían nombres vinculados con los personajes de aquella historia.
La participación del público y el trabajo científico
La película abordó el trabajo de los especialistas en taxonomía, disciplina encargada de identificar, nombrar y clasificar a los seres vivos. Bendomir relacionó esa actividad con uno de los conceptos presentes en la obra literaria que sirvió como referencia narrativa.
“Como en La historia sin fin, lo que no se nombra desaparece. Y los taxónomos encuentran cosas, les ponen nombre y las hacen existir. Trabajan con el poder de nombrar”, señaló el director.
El cineasta definió como “taxonomía popular” la participación de los internautas que propusieron nombres informales para las criaturas observadas. Ese intercambio permitió que el público se involucrara en la exploración, aunque la clasificación científica de las especies correspondiera a los especialistas.
Una banda sonora interpretada por una orquesta de Bulgaria
La música original estuvo a cargo de Pablito Crespo, quien también había seguido la expedición. La mayor parte del presupuesto independiente de la película fue destinada a contratar una orquesta de Sofía, Bulgaria, para interpretar sus composiciones.
A diferencia de otros procesos cinematográficos, la banda sonora fue elaborada antes del montaje. “Yo necesito la música para editar la escena. Me dice lo que tengo que hacer con la escena”, explicó Bendomir.
El compositor también participó en la construcción de las secuencias junto con los directores. Su intervención permitió establecer el ritmo narrativo y acompañar tanto los descubrimientos submarinos como las situaciones protagonizadas por los investigadores.
Entre el registro documental y los recursos de ficción
Aunque la producción se basó en una expedición real, los realizadores incorporaron recursos narrativos y recreaciones. Entre ellos, incluyeron una situación con un micrófono durante una conferencia en el Senado, una charla de Nadia Cerino recreada con público y planos del barco correspondientes a otra expedición.
El largometraje también recuperó la entrega de los Martín Fierro de Streaming, en la que el equipo del GEMPA recibió el Martín Fierro de Oro y el reconocimiento a Mejor Transmisión Especial. La secuencia fue intervenida artísticamente con imágenes de agua, corales y peces.
“Como documentalistas siempre estuvimos muy de acuerdo en que nuestro trabajo era retratarlos lo más honestamente posible”, manifestó Bendomir. La película constituyó el primer largometraje dirigido y guionado conjuntamente por ambos cineastas, quienes ya trabajan en nuevos proyectos audiovisuales, algunos vinculados con la divulgación científica, a través de su productora Brillito.