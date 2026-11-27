El Túnel Subfluvial completó la limpieza integral de sus cisternas pluviales por primera vez en su historia, en el marco del plan de mantenimiento preventivo. La intervención se realizó en ambas cabeceras del viaducto, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje y preservar las instalaciones del enlace interprovincial.

Los trabajos, adjudicados mediante el Concurso de Precios Nº 10.111/26, requirieron una planificación en dos etapas y comenzaron el martes 17 de noviembre. Las tareas se desarrollaron durante tres jornadas, en horario nocturno y bajo la modalidad de tránsito alternado.

Desde el Ente Interprovincial indicaron que el operativo fue diagramado "a fin de minimizar el impacto en la circulación y garantizar la continuidad del servicio del enlace que une Santa Fe y Entre Ríos".

Cómo funciona el sistema de drenaje del Túnel Subfluvial

Las cisternas pluviales son recintos destinados al almacenamiento transitorio del agua proveniente de las precipitaciones y de las napas freáticas. Su funcionamiento adquiere especial importancia durante los períodos de creciente del río Paraná.

En esas circunstancias, el ascenso del nivel de las napas genera un incremento de la presión del agua por debajo de la calzada del viaducto, fenómeno denominado subpresión.

Para atender esta situación, el Túnel Subfluvial dispone de un sistema de drenes transversales ubicados debajo de la calzada, que captan el agua de las napas y la conducen hacia las cisternas, desde donde posteriormente es bombeada al río Paraná.

(GdER)

La importancia del mantenimiento ante la emergencia hídrica

Con el paso del tiempo, las cisternas acumulan sedimentos y materiales sólidos arrastrados por el agua. Esta situación puede provocar obstrucciones, disminuir la capacidad de bombeo y generar un mayor desgaste mecánico de los equipos, con el consecuente riesgo de fallas.

Según explicaron desde el organismo interprovincial, "la remoción de los sedimentos acumulados permitió restablecer el volumen útil de almacenamiento, prevenir obstrucciones y garantizar una evacuación eficiente del agua". Además, la intervención contribuye a reducir los costos de mantenimiento correctivo y recambio de equipos, así como a preservar la calzada y las instalaciones electromecánicas.

En el contexto de la emergencia hídrica por la creciente del río Paraná, las autoridades destacaron que estas tareas permiten "mantener en óptimas condiciones un sistema clave para resguardar la operatividad del viaducto frente al actual escenario hidrológico". El Ente Interprovincial continuará desarrollando acciones preventivas y de mantenimiento programado para garantizar la seguridad y el funcionamiento de la conexión entre ambas provincias.