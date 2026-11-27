REDACCIÓN ELONCE
El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Aníbal Alejandro Miotti, destacó la importancia de los talleres laborales para la reinserción social. Los internos realizan obras de infraestructura, obtienen certificaciones de oficios y confeccionan unas mil bolsas semanales.
Los talleres de capacitación laboral en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná comprenden diferentes actividades destinadas a brindar herramientas para la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Entre las iniciativas se encuentran la ejecución de obras de infraestructura, el aprendizaje de oficios y la confección de bolsas destinadas a contener el avance del agua por la creciente del río Paraná.
El inspector general Aníbal Alejandro Miotti, director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, brindó detalles a Elonce sobre las actividades que desarrollan los internos y destacó la importancia de la formación laboral durante el cumplimiento de las condenas.
"Más allá de una cuestión de seguridad, está la parte humana, que es lo que se desarrolla en todos los talleres de distintas unidades penales", expresó Miotti, quien remarcó que estas propuestas se llevan adelante en los establecimientos penitenciarios de toda la provincia.
Internos confeccionan mil bolsas semanales para contener la creciente
Una de las iniciativas incorporadas recientemente en la cárcel de Paraná es la confección de bolsas que se rellenan con arena y se utilizan para reforzar las defensas costeras en los sectores afectados por la creciente del río.
"Hay ocho internos trabajando, hacen horarios de corrido en la mañana y a la tarde, cosa de lograr un stock de mil bolsas aproximadamente por semana", precisó el director general del Servicio Penitenciario.
Miotti explicó que la puesta en funcionamiento de este espacio requirió la fabricación de equipamiento específico. "Es un taller nuevo, se tuvieron que confeccionar algunas máquinas, pero los internos están trabajando fuertemente con eso y el personal", señaló.
Capacitación laboral y certificación de los oficios
El inspector general destacó que la capacitación constituye uno de los pilares del tratamiento penitenciario, junto con la educación, y permite que las personas privadas de la libertad adquieran conocimientos para desenvolverse una vez cumplida su condena.
"Más allá de la educación, el trabajo forma parte importante para que el interno se resocialice y salga con un aprendizaje, o en muchos casos salga con un oficio", sostuvo el inspector general.
Además, resaltó el reconocimiento oficial de las actividades formativas: "Los centros de trabajo de la unidad penal están avalados por el Consejo General de Educación, así que salen con una certificación laboral".
Nuevas obras realizadas por los internos de la cárcel de Paraná
Entre las actividades que se desarrollan en la Unidad Penal Nº 1 se encuentran la carpintería, la albañilería, la mueblería, los trabajos de chapa y pintura y la fabricación de cajones para inhumaciones administrativas, mediante un convenio con la Municipalidad de Paraná.
Asimismo, diez internos que se capacitan en albañilería participan de las obras destinadas a mejorar las instalaciones del establecimiento. Las intervenciones comprenden nuevos espacios de sanidad, psicología y psiquiatría, además de una nueva cocina.
Durante la recorrida, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, también destacó el trabajo realizado por los internos y la importancia de mejorar las condiciones edilicias de una unidad penitenciaria que cuenta con más de un siglo de antigüedad.