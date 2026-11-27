Cuatro paranaenses partieron este viernes 27 de noviembre rumbo al sur argentino para comenzar una travesía que unirá Ushuaia con La Quiaca. El proyecto combina recorridos en bicicleta y un vehículo de apoyo, con la amistad como punto de encuentro.

Julio Galera, Tomás Caino, Pedro Pacheco y Ricardo Ortellao iniciarán las etapas desde el extremo sur durante los primeros días de diciembre. Tres de ellos superan los 70 años y buscan demostrar que la edad no impide afrontar nuevos desafíos.

Antes de salir, conversaron con Elonce en la zona de Cinco Esquinas, donde familiares y amigos se acercaron a despedirlos. Con las bicicletas y el equipamiento cargados, compartieron las expectativas de un viaje que seguirá gran parte de la Ruta Nacional 40.

Una idea construida a partir de otras travesías

Julio Galera explicó que la propuesta surgió de experiencias anteriores. “Hace muchos años con alguno de ellos venimos haciendo travesías de este tipo, conociendo el país, conociendo la provincia”, relató.

También agradeció a quienes acompañaron la preparación con aportes materiales y mensajes. Destacó el respaldo de amigos y familiares, que los alentaron a cumplir el objetivo y disfrutar del recorrido.

Tomás Caino describió el entusiasmo de los paranaenses: “Estamos con la endorfina a full”. Sobre el nombre del grupo, Los Inmortales, aclaró que busca expresar una convicción: “Siempre se puede aunque los años aparentemente pesen”.

Compañerismo y un vehículo para acompañar las etapas

Caino sostuvo que el desafío también representa una oportunidad para compartir. “Para encontrarnos a nosotros mismos conviene estar amorosamente en la misma tarea junto con otros”, reflexionó, antes de imaginar los mates y paisajes que disfrutarán.

El grupo contará con un integrante dedicado a conducir el vehículo de apoyo y organizar la logística. Su tarea será acompañar a quienes pedaleen, atender sus necesidades y mantener la comunicación durante las etapas.

Para eso llevarán un sistema satelital, pensado para sostener el contacto a lo largo del trayecto. “Ellos pedalean, yo los miro, los cuido”, explicó el responsable del acompañamiento, que también destacó los años de amistad que los unen.

Calculan recorrer el país en unos cien días

Pedro Pacheco señaló que estiman completar la travesía en aproximadamente tres meses o cien días. La planificación del recorrido en bicicleta contempla un ritmo acorde con sus edades y condiciones físicas.

El avance dependerá también del tiempo y las características del terreno. “Esperamos hacerlo más o menos en tres meses o 100 días de acuerdo al promedio que hagamos y de acuerdo a lo que el clima y el relieve nos permite”, indicó.

Los paranaenses compartirán novedades mediante su cuenta de Instagram, identificada como Los Inmortales en Bici. Allí publicarán las experiencias de un viaje que reúne actividad física, naturaleza y el deseo de seguir construyendo recuerdos juntos.