REDACCIÓN ELONCE
La propuesta está destinada a hijos de empleados de comercio de entre 3 y 13 años e incluirá actividades recreativas, deportivas y enseñanza de natación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de diciembre, con beneficios especiales para los afiliados.
La colonia de vacaciones del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná abrió las inscripciones para una nueva temporada de verano. La propuesta está destinada a hijos de trabajadores mercantiles de entre 3 y 13 años y se desarrollará en el camping de la institución.
Diego Vásquez, subsecretario de Finanzas y organizador de la colonia, confirmó a Elonce que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de diciembre y que habrá tarifas diferenciadas para las familias.
"Hay precios bonificados para los empleados de comercio y tienen un beneficio importante los afiliados al sindicato", explicó Vásquez, quien aclaró que también podrán participar los hijos de trabajadores mercantiles no afiliados.
Inscripciones, beneficios y servicios
Pablo Sánchez, colaborador de la organización, indicó que las inscripciones se realizan en la sede sindical de calle 9 de Julio. Además, destacó que los afiliados podrán acceder a cuotas sin interés.
La propuesta contará con servicio de transporte y enfermería, mientras que el camping permanecerá cerrado al público general durante las actividades de la colonia para garantizar la seguridad de los participantes.
Desde la organización señalaron que se realizaron trabajos de acondicionamiento y limpieza en el predio, que dispone de piletas, espacios deportivos, sectores de sombra, vestuarios y sanitarios.
Natación, deportes y actividades recreativas
Adrián Kaplan, coordinador general de la colonia, explicó que la temporada estará dividida en dos períodos de entre 20 y 25 días cada uno. Las familias podrán optar por uno de ellos o inscribir a los chicos en ambos.
"La parte principal a la que apuntamos es la enseñanza de natación", destacó el profesor, quien aseguró que todos los grupos estarán a cargo de profesionales de Educación Física recibidos. También se desarrollarán juegos y actividades deportivas al aire libre.
Kaplan resaltó la importancia de generar espacios de socialización y encuentro entre los participantes, alejados de las pantallas y en contacto con la naturaleza. "Tenemos la estructura para esperarlos a que disfruten un verano realmente increíble", concluyó.