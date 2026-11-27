Franco Colapinto inicia este viernes su actividad en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, correspondiente a la vigésima segunda y penúltima fecha del campeonato 2026. El piloto argentino de Alpine disputará las primeras dos sesiones de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Lusail.

La primera práctica está prevista para las 10.30, mientras que la segunda comenzará a las 14, en ambos casos en horario argentino. El trazado cuenta con una extensión de 5,418 kilómetros y 16 curvas.

La actividad continuará el sábado con la última sesión de entrenamientos y la clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera del domingo, programada para las 13.

Colapinto buscará volver a sumar puntos en Qatar

El argentino llegó a la penúltima cita del calendario tras finalizar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, resultado que le permitió sumar ocho puntos y cortar una racha de seis competencias consecutivas sin unidades.

Esta será la tercera participación de Colapinto en Qatar, donde todavía no consiguió ingresar en la zona de puntos. En 2024 debió abandonar tras verse involucrado en un choque durante la primera vuelta, mientras que en 2025 terminó decimocuarto.

En cuanto al campeonato de pilotos, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ya se consagró como el campeón más joven de la historia de la categoría, con apenas 20 años. Max Verstappen (Red Bull) ocupa la segunda posición, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

We'll be getting laps AND steps in this weekend 💪 https://t.co/7rPDfDervh — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 26, 2026

Fórmula 1: cronograma y horarios del GP de Qatar (hora argentina)

Viernes 27 de noviembre

10.30: primera práctica libre.

14.00: segunda práctica libre.

Sábado 28 de noviembre

11.30: tercera práctica libre.

15.00: clasificación.

Domingo 29 de noviembre

- 13.00: carrera principal.