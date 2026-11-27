La presencia de yararás y otras serpientes en sectores cercanos al río Paraná motivó advertencias y recomendaciones para quienes circulan por rutas y espacios costeros. La empresa Conexión Alto Delta S.A., a cargo de la conexión vial Victoria - Rosario, difundió una serie de medidas preventivas ante la creciente.

Desde la firma explicaron que, durante los períodos de crecidas, estos reptiles se desplazan hacia terrenos secos, por lo que pueden encontrarse en banquinas, pastizales y otros sectores próximos a la Ruta Nacional 174.

En paralelo, vecinos de Victoria advirtieron sobre la presencia de varias víboras en las veredas de la costanera. Ante esta situación, recomendaron extremar los cuidados durante los paseos, especialmente con niños y mascotas.

Recomendaciones ante la presencia de yararás en las rutas

Conexión Alto Delta difundió una serie de recomendaciones destinadas a los automovilistas que transitan por el enlace vial Rosario-Victoria.

“En época de crecidas, las yararás buscan zonas secas como banquinas y pastizales cercanos a la ruta”, explicó la empresa.

Entre las principales medidas preventivas, aconsejó evitar descender del vehículo durante la noche. En caso de sufrir un desperfecto mecánico, recomendó solicitar asistencia y permanecer dentro del automóvil, siempre que se encuentre en un lugar seguro.

Asimismo, pidió evitar caminar entre pastos altos o malezas al detenerse en la banquina y mantener distancia de las serpientes, sin intentar tocarlas, atraparlas o matarlas, incluso cuando parezcan estar muertas.

Qué hacer ante una mordedura de yarará

Ante una mordedura de serpiente, es fundamental acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, donde los profesionales determinarán el tratamiento correspondiente y la necesidad de administrar suero antiofídico.

Se recomienda mantener a la persona afectada en reposo, reducir los movimientos de la extremidad lesionada y retirar anillos, pulseras o prendas ajustadas ante la posibilidad de que se produzca una inflamación.

No se deben realizar torniquetes, cortes ni succiones sobre la herida. Tampoco aplicar hielo, alcohol, sustancias químicas o remedios caseros, ni intentar capturar al animal para identificarlo.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación también indican que se debe evitar la automedicación y solicitar asistencia médica sin esperar la aparición de síntomas.

Qué otros animales pueden aparecer durante la creciente

El avance del agua sobre las islas, humedales y terrenos bajos también puede provocar el desplazamiento de otras especies hacia zonas urbanas. Entre ellas se encuentran carpinchos, yacarés, roedores, arañas y alacranes.

Además, la corriente puede transportar serpientes y otros animales entre camalotes y acumulaciones de vegetación flotante, que posteriormente llegan a las costas.

Ante estas situaciones, los organismos nacionales recomiendan mantener distancia de la fauna silvestre y comunicar los avistamientos a Defensa Civil o a las autoridades ambientales, especialmente cuando los ejemplares ingresen a viviendas o espacios públicos.

Cómo prevenir accidentes en viviendas y espacios públicos

Ante la posibilidad de encontrar animales desplazados por las inundaciones, se recomienda: