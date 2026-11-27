onfirmaron la condena por la muerte de 105 pingüinos

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena contra el productor ganadero Ricardo Adolfo La Regina por la muerte de 105 pingüinos de Magallanes y la destrucción de 175 nidos en Punta Tombo, durante 2021.

El máximo tribunal provincial rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa y ratificó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal.

La resolución llegó cinco años después del inicio de la investigación y confirmó las sentencias dictadas en las anteriores instancias judiciales. Además, se mantuvo el decomiso de la topadora utilizada para realizar las intervenciones en el terreno.

Cómo ocurrió la matanza de pingüinos en Punta Tombo

La investigación comenzó a fines de noviembre de 2021, cuando guardafaunas de la reserva natural descubrieron los daños durante un relevamiento en la zona. El caso quedó a cargo de la fiscal de Rawson, Florencia Gómez.

De acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía, el productor ordenó la apertura de un camino hacia el mar de casi 1.000 metros de extensión y hasta seis metros de ancho, en un sector con alta concentración de nidos.

Los trabajos se realizaron entre el 10 y el 14 de agosto de 2021 e implicaron la remoción de hasta 40 centímetros de la superficie del suelo.

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, se instaló un cerco electrificado de aproximadamente 900 metros sobre áreas de nidificación, que impidió la libre circulación de los animales.

La investigación determinó que ambas intervenciones provocaron la destrucción de al menos 175 nidos y la muerte de 105 ejemplares de pingüinos de Magallanes.

Las instancias judiciales y la confirmación de la condena

El 20 de noviembre de 2024, un tribunal de Rawson condenó a La Regina a tres años de prisión de ejecución condicional y ordenó el decomiso de la maquinaria utilizada.

El 21 de mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew ratificó la sentencia y rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa del productor ganadero.

El expediente llegó posteriormente al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, donde los abogados del acusado solicitaron la revocación del fallo, mientras que la Fiscalía y las querellas reclamaron que se mantuviera la condena.

Finalmente, los cinco integrantes del máximo tribunal provincial resolvieron confirmar la sentencia.

La fiscal destacó el alcance del fallo

La fiscal Florencia Gómez calificó la resolución como “un hecho histórico” por su alcance en materia de protección de la fauna silvestre.

“Los daños contra el ambiente y la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia”, expresó.

A partir de este caso, además, se conformó una fiscalía especializada en materia ambiental en la provincia de Chubut, informó Clarín.

Punta Tombo, una de las principales reservas de pingüinos

Punta Tombo alberga la colonia continental de pingüinos de Magallanes más importante del mundo. Durante febrero, con la presencia de ejemplares juveniles, la población puede alcanzar el millón de animales.

El área natural protegida forma parte de la región de Patagonia Azul, reconocida internacionalmente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El establecimiento ganadero de La Regina, lindero con Punta Tombo, integra desde 2015 la reserva de Patagonia Azul.