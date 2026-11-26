Ecos de Eslovenia celebró sus 20 años de trayectoria con un encuentro en la Casa de la Cultura de Paraná, donde integrantes del programa radial, representantes de distintas colectividades y autoridades compartieron una jornada de reconocimiento a la labor desarrollada durante dos décadas en la difusión de la cultura eslovena.

La celebración contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y la entrega de una declaración de interés del Concejo Deliberante. El encuentro puso en valor el trabajo sostenido para preservar las tradiciones y fortalecer los vínculos entre Entre Ríos y Eslovenia.

En diálogo con Elonce, Teresita Morales de Princich, presidenta de la Asociación Eslovena Triglav de Entre Ríos, destacó la continuidad del proyecto y recordó al ingeniero Carlos Sabor, fundador del ciclo radial. “Es un poco seguir el legado de quien fundó este hermoso programa. Es una alegría poder compartir hoy estos 20 años”, expresó.

Dos décadas de historia y compromiso con la cultura eslovena

Desde sus comienzos, Ecos de Eslovenia transitó por diferentes emisoras de Paraná, manteniendo su propósito de difundir las costumbres, las historias y las actividades de la comunidad eslovena. Ni siquiera las dificultades que atravesaron durante la pandemia interrumpieron sus emisiones.

“Nunca se dejó de estar, ni la pandemia nos paró. Siempre estuvimos presentes, lógicamente con un equipo de trabajo”, sostuvo Morales de Princich, quien destacó el compromiso de quienes participan tanto frente al micrófono como detrás de cada producción.

Entre los integrantes del equipo mencionó a Ana Tomsic, de Buenos Aires, y a Tupac Albornoz, de Paraná. “Hay mucha gente que está detrás de un micrófono y cada sábado se pueden hacer bellísimas entrevistas”, señaló la presidenta.

Un programa que conecta a los eslovenos de distintas partes del mundo

La posibilidad de conocer historias de integrantes de la comunidad eslovena radicados en diferentes países constituye uno de los principales atractivos del espacio radial. Las entrevistas permiten acercar experiencias personales y conocer cómo se mantienen las tradiciones lejos del país de origen.

“En este momento, con la tecnología, es muy fácil entrar a internet y saber inmediatamente qué está pasando en Eslovenia. Pero es mucho más difícil encontrar a un esloveno en cualquier lugar y que nos cuente qué es lo que hace”, explicó Ana Tomsic, una de las integrantes del programa.

La organización destacó el aporte de Tomsic para establecer contactos y concretar entrevistas internacionales. “Es la que nos consigue todas esas entrevistas que son imposibles de conseguir en distintas partes del mundo”, valoró Morales de Princich.

Un espacio abierto a las colectividades de Entre Ríos

El aniversario coincidió con un año significativo para Eslovenia, que en 2026 cumplió 35 años de su declaración de independencia. En ese contexto, los integrantes del programa reivindicaron su tarea de mantener vivos los lazos culturales con ese país.

“No sólo somos el portavoz de esta tierra tan joven, sino también de otras colectividades que encuentran en este proyecto radial un espacio para dar a conocer sus actividades”, destacó Tupac Albornoz, integrante del programa, durante la celebración.

Actualmente, Ecos de Eslovenia se emite los sábados, desde las 20, por FM Extrema, en la frecuencia 99.3. Tras dos décadas de actividad, la propuesta continúa ofreciendo un espacio de encuentro para compartir historias, preservar las raíces culturales y transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones.