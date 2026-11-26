El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves la adhesión a la ley provincial que prohíbe la actividad de los cuidacoches en la ciudad. La iniciativa obtuvo 17 votos a favor, nueve en contra y una abstención, y establece controles prioritarios en distintos sectores, intervención policial y medidas de prevención e inclusión social.

La normativa permitirá aplicar en Rosario la Ley provincial 14.486, que prohíbe ofrecer o disponer espacios de estacionamiento en la vía pública, así como realizar tareas de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución económica, sea voluntaria o no. También modifica el artículo 300 del Código de Convivencia Ciudadana en relación con las sanciones.

En qué zonas se concentrarán los controles

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, explicó que la adhesión permitirá coordinar operativos entre el municipio, la provincia y las fuerzas de seguridad. Los primeros controles se concentrarán en sectores donde se registran mayores conflictos, como Pichincha, barrio Hospitales, Paseo del Siglo, la costa, barrio Martin y avenida Pellegrini, además de los alrededores de canchas y recitales.

“Necesitamos abordar eso en materia de gestión. El Ministerio de Seguridad nos decía que necesitábamos ley provincial y ley local. Es lo que estamos haciendo hoy, sin excepciones, para que no haya ninguna duda de que la idea es intervenir desde el municipio y desde la provincia conjuntamente para sacar a los violentos de la calle”, sostuvo Schmuck.

La funcionaria diferenció las situaciones de violencia de aquellas relacionadas con problemáticas sociales, como los consumos problemáticos y la situación de calle. Para estos casos, señaló que será necesaria la intervención de otras áreas municipales, además de los organismos de seguridad y control.

Qué medidas de inclusión social contempla la norma

El proyecto prevé la articulación de distintas áreas municipales y provinciales, el acceso a programas de formación laboral y capacitación en oficios, acompañamiento en materia de salud y consumos problemáticos y vinculación con iniciativas de empleo y economía social. También contempla relevar la situación educativa, laboral y social de las personas alcanzadas por la normativa.

El concejal oficialista Fabrizio Fiatti destacó el acuerdo alcanzado con La Libertad Avanza y señaló que el objetivo era contar con una normativa que permitiera aplicar efectivamente la ley provincial. Además, indicó que el acuerdo con el Ministerio de Seguridad habilitará la intervención policial ante situaciones concretas y mediante operativos preventivos para evitar conflictos entre cuidacoches y vecinos.