Un accidente entre dos motos ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de calles Soler y Millán, en Paraná. Como consecuencia del impacto, una niña resultó lesionada. Tanto la menor como su madre llevaban casco.
Un accidente entre dos motos registrado este jueves por la tarde en Paraná dejó como saldo una niña lesionada. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Soler y Millán, por circunstancias que aún no fueron precisadas.
Como consecuencia del impacto entre los rodados, la menor sufrió lesiones, cuya gravedad no fue informada hasta el momento.
Según los primeros datos, tanto la niña como su madre llevaban colocado el casco protector al momento del siniestro vial.
Accidente en Paraná: qué se sabe del siniestro
Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del choque ni el sentido de circulación de las motocicletas involucradas.
Tampoco se precisó si los demás ocupantes de los vehículos sufrieron lesiones como consecuencia de la colisión.
Se aguarda información sobre el estado de salud de la niña y las circunstancias en las que se produjo el accidente.