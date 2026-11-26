REDACCIÓN ELONCE
El propietario de la farmacia denunció que un hombre intentó ingresar al comercio, ubicado en Buenos Aires y Garay y posteriormente lo agredió. En diálogo con Elonce, advirtió sobre reiterados episodios de inseguridad y reclamó mayores controles policiales e iluminación.
Un cuidacoches golpeó al dueño de una farmacia en Paraná tras un presunto intento de robo en el comercio ubicado en la esquina de Buenos Aires y Garay. El propietario del comercio, Germán Tuma, relató a Elonce las circunstancias de la agresión y manifestó su preocupación por los reiterados episodios de inseguridad.
Según explicó el comerciante, el sujeto permaneció durante aproximadamente dos horas en inmediaciones del negocio, observando los movimientos del personal, hasta que intentó ingresar mientras los empleados atendían a clientes.
Al ser sorprendido y cuestionado por el propietario, el hombre regresó y le propinó un golpe de puño en el rostro. Tuma aseguró que el presunto agresor ya había intentado ingresar al establecimiento en otras oportunidades.
Denuncian reiterados hechos de inseguridad
"Esto no es un hecho aislado, sino que es algo que sucede hace muchos años en la esquina de Buenos Aires y Garay", expresó el comerciante, quien aseguró que los episodios se intensificaron durante los últimos cuatro o cinco años.
En relación con el sujeto registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, afirmó: "Ese muchacho es la cuarta vez que se quiere entrar acá en la farmacia".
Asimismo, cuestionó las condiciones de iluminación nocturna del sector y advirtió sobre las consecuencias para la actividad comercial. "Este es un lugar que históricamente ha sido de actividad nocturna hasta tarde y es una lástima", expresó.
Reclaman mayores controles y medidas de prevención
El propietario de la farmacia también manifestó su disconformidad con los controles policiales y aseguró que, pese a las intervenciones solicitadas mediante llamados al 911, las situaciones denunciadas vuelven a repetirse.
Tuma consideró que la problemática excede lo ocurrido en su comercio y reclamó medidas para garantizar la seguridad de comerciantes, vecinos y personas que circulan por el centro de la capital entrerriana.
Además, advirtió sobre las consecuencias que estos episodios pueden generar en la actividad turística y económica de Paraná. "Para mí que este es un tema central que impacta directamente en el turismo", concluyó.