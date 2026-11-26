El Complemento Leche que paga ANSES tendría un valor de $61.510 en diciembre de 2026, de acuerdo con la actualización prevista para ese mes. La asistencia está destinada a acompañar la alimentación durante el embarazo y la primera infancia.

El incremento estimado es del 2,17% y responde a la movilidad de las prestaciones. Como el importe difundido es una proyección, deberá corroborarse en la liquidación correspondiente a diciembre.

Según publicó Ámbito, el beneficio integra el Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611. Está dirigido a quienes cobran la Asignación por Embarazo y a titulares de la Asignación Universal por Hijo con niños comprendidos en el límite de edad del programa.

Quiénes reciben el Complemento Leche

La prestación alcanza a titulares de la AUH con hijos de hasta tres años y se mantiene hasta el mes en que cumplen esa edad. El pago corresponde por cada niño que reúna las condiciones de acceso.

También pueden recibirlo las beneficiarias de la Asignación por Embarazo. En ambos casos, el dinero se incorpora a la cuenta bancaria en la que se deposita la asignación principal.

El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar. Se trata de conceptos diferentes, que pueden integrar la liquidación de un mismo hogar cuando se cumplen los requisitos de cada prestación.

El cobro es automático y no exige otra inscripción

Para acceder al complemento no es necesario presentar una solicitud específica. ANSES identifica a las personas alcanzadas a partir de los datos personales y familiares registrados en sus sistemas.

Por esa razón, es importante comprobar que la información del titular y de sus hijos esté actualizada. El detalle de los conceptos liquidados puede consultarse desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma, hay que ingresar a “Hijos” y luego a “Mis Asignaciones”. Allí se puede seleccionar el período y revisar si el complemento alimentario figura entre los pagos correspondientes.

Qué revisar si el beneficio no aparece

De acuerdo con la información difundida, la incorporación del Complemento Leche puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la AUH o de la Asignación por Embarazo. Ese plazo está relacionado con la actualización de registros y liquidaciones.

Si transcurre ese período y el concepto continúa sin aparecer, los titulares pueden consultar su situación mediante la línea gratuita 130 o solicitar atención en una oficina de ANSES.

La retención del 20% que puede corresponder a la AUH no se aplica al Complemento Leche. Para conocer el importe efectivamente acreditado en diciembre, será necesario revisar cada concepto de la liquidación mensual.