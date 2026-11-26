REDACCIÓN ELONCE
Aeropuertos Argentina anunció la ampliación del área de embarque y la modernización de la terminal aérea de Paraná. Fabián Boleas y Daniel Ketchibachian brindaron detalles a Elonce sobre la inversión, los plazos de ejecución y la continuidad de los vuelos.
La ampliación del aeropuerto de Paraná demandaría una inversión superior al millón de dólares y contemplará la renovación de la terminal y la ampliación del área de embarque, que alcanzará los 400 metros cuadrados. La licitación está prevista para el primer semestre de 2027 y los trabajos tendrán un plazo estimado de ejecución de diez meses, sin interrumpir las operaciones aéreas.
El anuncio fue realizado este jueves por el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, quienes brindaron detalles a Elonce sobre las intervenciones previstas en el aeropuerto "Justo José de Urquiza".
Boleas explicó que las obras incluirán una ampliación y refuncionalización de las áreas de embarque y preembarque, además de la renovación de los sanitarios. El funcionario estimó que la inversión superará el millón de dólares y destacó la importancia de mejorar los servicios destinados a quienes llegan a la provincia por turismo o negocios.
Cuáles serán las obras en el aeropuerto de Paraná
Ketchibachian explicó que el proyecto forma parte del plan de inversiones que Aeropuertos Argentina comenzó a anunciar en distintos puntos del país, tras la renegociación del contrato de concesión con el Estado nacional.
“El área de embarque para nosotros es el área que más espacio necesitaba. Estamos más que duplicando el área, llevándola a 400 metros cuadrados”, precisó el CEO de la compañía.
Además de la ampliación, el proyecto contempla la refuncionalización de toda la terminal, la construcción de nuevos baños, la renovación de la imagen y la señalética, la incorporación de equipamiento y la actualización tecnológica.
Cuándo comenzarán los trabajos y qué pasará con los vuelos
El equipo de infraestructura de Aeropuertos Argentina visitó Paraná para avanzar en los detalles del proyecto junto con los equipos locales. Una vez concluida esta etapa, se realizará el llamado a licitación, previsto para los primeros seis meses de 2027.
Ketchibachian confirmó que las obras tendrán una duración estimada de diez meses y se ejecutarán sin suspender los servicios de la terminal aérea.
“Nunca vamos a interrumpir las operaciones. Todas estas obras van a ser con el aeropuerto funcionando. Por eso lleva un poquito más de tiempo poder hacer la obra y nunca tener que decirle a un vuelo que no venga”, aseguró.
Preparan el aeropuerto para recibir más vuelos
El CEO explicó que la decisión de invertir en Paraná respondió a las proyecciones de crecimiento elaboradas junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
“Paraná se merece más cantidad de vuelos”, sostuvo Ketchibachian, quien señaló que la empresa busca anticiparse a un eventual incremento de la demanda y contar con infraestructura suficiente para recibir nuevas operaciones.
“No nos quedamos esperando a que vengan los vuelos y a que crezca la demanda para invertir. Siempre digo que tiene que estar el ladrillo antes del avión”, afirmó.
En ese sentido, manifestó sus expectativas de que Aerolíneas Argentinas, JetSmart u otras compañías puedan incrementar sus operaciones en la capital entrerriana.
Convocarán a empresas entrerrianas para ejecutar las obras
Ketchibachian invitó a las empresas locales a participar de la futura licitación y explicó que, por las características de los trabajos, podrán presentarse firmas que no necesariamente cuenten con experiencia previa en infraestructura aeroportuaria.
“La mano de obra local va a ser mucho más eficiente. Deberían ser presupuestos más razonables porque no tenés el traslado”, señaló el empresario.
Por su parte, Boleas destacó que la ampliación permitirá brindar mayor comodidad a los pasajeros y mejorar los servicios vinculados con dos sectores considerados prioritarios por el Gobierno provincial.
“El turismo y los negocios son dos áreas fundamentales para el desarrollo de la provincia, a las que apostamos fuertemente”, concluyó el ministro.