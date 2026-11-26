La organización del Carnaval del País confirmó una modificación en el esquema de presentación de las comparsas para la próxima edición. La campeona del último certamen será la encargada de cerrar el espectáculo.
La organización del Carnaval del País 2027 anunció una modificación en el orden de desfile de las comparsas que participarán del espectáculo en el Corsódromo de Gualeguaychú. La decisión estableció la inversión del esquema tradicional de salida y modificó la dinámica de las presentaciones.
Hasta la última edición, la comparsa que había obtenido el campeonato del año anterior era la encargada de inaugurar cada noche de carnaval. Sin embargo, a partir de 2027, ocupará el último lugar en el desfile.
En tanto, la agrupación que quedó fuera de competencia durante la edición anterior será la responsable de abrir el espectáculo.
El nuevo orden de desfile del Carnaval del País 2027
De acuerdo con lo informado por la organización, las cuatro comparsas se presentarán en el siguiente orden:
- Kamarr.
- O’Bahía.
- Marí Marí.
- Papelitos.
De esta manera, Kamarr tendrá a su cargo la apertura de las jornadas, mientras que Papelitos, campeona de la última edición, será la encargada del cierre.
La modificación será una de las novedades que presentará el Carnaval del País durante la temporada 2027, cuando el Corsódromo de Gualeguaychú vuelva a recibir a miles de espectadores.