El Ministerio de Justicia removió a dos encargados de registros automotores de Córdoba por no depositar remanentes de recaudación correspondientes al Estado nacional. El perjuicio fiscal actualizado calculado en ambos expedientes supera los $337 millones.

Las sanciones alcanzan a Roberto Francisco Longo, del Registro Seccional de Villa Carlos Paz N.º 1, y María Claudia Luraschi, del Registro Seccional de Córdoba N.º 21. Las resoluciones 568/2026 y 570/2026 fueron publicadas este jueves 26 de noviembre en el Boletín Oficial.

Los procedimientos administrativos también derivaron en denuncias penales. Además de las remociones, la cartera dispuso iniciar las acciones necesarias para recuperar los importes adeudados, con sus intereses.

Los fondos que no fueron transferidos

En el caso de Longo, el sumario identificó incumplimientos en siete períodos entre julio de 2024 y mayo de 2025. El capital original fue calculado en $133.416.890,24.

La Sindicatura General de la Nación actualizó ese perjuicio a $205.030.505,34 al 25 de septiembre de 2026. Según la resolución, Longo fue notificado del sumario, pero no declaró ni presentó descargo.

En el expediente de Luraschi se analizaron depósitos faltantes de julio y agosto de 2024 y del período comprendido entre el 1° y el 17 de febrero de 2025. El capital inicial de $79.888.659,50 fue actualizado a $132.309.057,05.

El descargo y los argumentos del Ministerio de Justicia

Luraschi sostuvo que no obtuvo un beneficio personal ni desvió los fondos. Afirmó que los utilizó para pagar salarios, cargas sociales, alquiler, servicios e insumos, ante el desfinanciamiento del registro.

El ministerio rechazó esa explicación y consideró que los problemas operativos no habilitan a disponer de recursos pertenecientes al Estado. También valoró como agravante la existencia de antecedentes de incumplimientos similares.

Según las resoluciones, los registros automotores deben transferir los remanentes en un único depósito dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre de cada mes. La normativa distingue los recursos destinados a retribución y gastos de aquellos que corresponden al Estado nacional.

Las causas penales y las posibilidades de apelación

Longo está imputado por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en una causa del Juzgado Federal de Córdoba N.º 2. En otra investigación ante ese juzgado, la Fiscalía Federal N.º 1 solicitó el procesamiento de Luraschi.

Las sanciones administrativas no equivalen a una condena penal. Las investigaciones judiciales sobre las conductas atribuidas a los exencargados continúan por su propia vía.

Ambos responsables de los registros automotores pueden recurrir las remociones. Desde la notificación cuentan con 20 días hábiles administrativos para pedir una reconsideración o 30 días hábiles para presentar un recurso jerárquico.