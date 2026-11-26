La madre de Kevin Benegas, el joven de 24 años que fue encontrado muerto el 9 de agosto de 2024 en un predio rural del paraje Las 14 del departamento Federación, reiteró su pedido de justicia y cuestionó la investigación judicial sobre las circunstancias de su muerte. Mientras que la Fiscalía sostiene la hipótesis de una muerte por autodeterminación, Isabel aseguró que su hijo no se quitó la vida y reclamó que se esclarezca lo sucedido.

En declaraciones a El Radar de las Noticias, y según publicó Tal Cual, la mujer brindó detalles sobre una audiencia realizada días atrás en Chajarí, donde se recibieron declaraciones testimoniales. Según relató, surgieron versiones contrapuestas respecto del estado anímico de Kevin antes de su fallecimiento.

“La primera testigo salió, dijo todo lo que había visto, habló de mi hijo, que lo había visto bien”, señaló Isabel. En contraposición, indicó que otra declarante coincidió con la versión brindada anteriormente por el dueño de la estancia, Guillermo Roncaglia, quien había manifestado que el joven estaba triste y desanimado. Sin embargo, sostuvo que otro testimonio describió a Kevin como una persona que estaba bien, feliz y contenta.

Los interrogantes de la madre de Kevin Benegas

Isabel también cuestionó las declaraciones de una joven que, según aseguró, habría mantenido un vínculo sentimental con su hijo. Explicó que inicialmente la mujer había negado conocerlo, por lo que presentó una fotografía en la que ambos aparecían juntos.

La madre manifestó que uno de sus principales interrogantes está relacionado con las circunstancias en las que se realizó la sepultura de Kevin, sin que su familia fuera informada. Según relató, recién tomó conocimiento de su fallecimiento el 2 de abril de 2025, casi ocho meses después de su muerte.

“Yo lo que quiero saber es qué pasó, qué pasó con mi hijo, por qué no me avisaron, por qué lo enterraron tan rápido. El señor Roncaglia tenía conocimiento de que mi hijo tenía una familia. ¿Por qué no me llamaron, por qué no me avisaron?”, expresó.

Asimismo, cuestionó la documentación mediante la cual se habría autorizado la entrega del cuerpo a Roncaglia y manifestó sus dudas sobre la actuación de quienes intervinieron en ese procedimiento.

La última conversación de Kevin con su hermana

Al referirse a las circunstancias previas al fallecimiento, Isabel recordó que Kevin mantuvo una conversación telefónica con su hermana Antonella hasta aproximadamente las dos de la madrugada. Durante ese intercambio, le habría comentado que debía levantarse para acompañar a su empleador a comprar animales.

“Hasta ahí mi hija no lo escuchó mal, no lo escuchó triste, no lo escuchó angustiado, no lo escuchó nada. Lo escuchó bien, como yo lo escuché un día antes. Y al otro día apareció muerto”, relató.

La mujer recordó que volvió a comunicarse con su hijo el 11 de agosto de 2024, dos días después de su fallecimiento, cuando todavía desconocía lo ocurrido. En ese momento, advirtió que los mensajes que le enviaba ya no llegaban a destino.

Isabel también manifestó que las imágenes del cuerpo de Kevin, a las que accedió tiempo después, no coincidían, según su interpretación, con la descripción que había recibido inicialmente sobre las circunstancias del hallazgo.

Reclaman avances en el peritaje del teléfono celular

Otro de los planteos de la madre estuvo relacionado con el teléfono celular de Kevin, que, según indicó, todavía permanece bajo peritaje. La mujer reclamó que se recuperen las conversaciones que el joven mantuvo con sus familiares antes de fallecer.

“Es lo que yo estoy pidiendo desde el día uno, que abran el teléfono”, sostuvo. Además, aseguró que habría sido recuperada una conversación entre Roncaglia y su hijo, pero manifestó desconocer qué ocurrió con los intercambios que Kevin mantuvo con ella y con su hermana.

Respecto de su vínculo con Roncaglia, Isabel recordó que inicialmente mantuvieron contacto y que él la acompañó hasta el cementerio. Incluso le había agradecido por haber recibido y cuidado a su hijo, aunque posteriormente comenzaron a surgirle dudas sobre las circunstancias de su muerte. Según afirmó, actualmente no mantiene comunicación con él porque la bloqueó.

“Hoy yo soy la voz de mi hijo y pido justicia”

Consultada sobre la posibilidad de solicitar la exhumación del cuerpo, Isabel señaló que, cuando llegó en abril de 2025, le informaron que debía esperar cinco años para poder trasladar los restos de Kevin. Sin embargo, aseguró que posteriormente recibió una respuesta diferente, luego de comenzar a difundir públicamente el caso.

La mujer ratificó su intención de continuar con el reclamo judicial y recordó los proyectos que tenía su hijo antes de fallecer. Contó que Kevin estaba contento porque tenía un caballo y estaba pagando un automóvil.

“Hoy yo soy la voz de mi hijo y yo pido justicia”, manifestó Isabel, quien insistió en su convicción de que la muerte del joven no fue voluntaria.

“Quiero que paguen porque a mi hijo le arrebataron la vida, porque a mi hijo le arrebataron sus sueños. Mi hijo tenía 24 años, toda una ilusión, estaba contento porque tenía un caballo, porque se estaba pagando un auto. Quiero justicia y que pueda descansar en paz”, concluyó.