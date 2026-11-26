El Congreso de la Nación tendrá este jueves 26 de noviembre una jornada de intensa actividad legislativa, con sesiones simultáneas en la Cámara de Diputados y el Senado desde el mediodía. El tratamiento del Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de prevención de la ludopatía serán los principales ejes del debate parlamentario.

El oficialismo buscará avanzar con iniciativas centrales para la gestión del presidente Javier Milei, tras la frustrada sesión de la semana pasada en la Cámara baja por las diferencias en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como “Ley Malvinas”.

Si bien La Libertad Avanza cuenta con perspectivas favorables para aprobar varias de las propuestas, persisten diferencias con los bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista respecto de determinados artículos del Presupuesto y los alcances de la reforma electoral.

Presupuesto 2027: los puntos de discusión en Diputados

La Cámara de Diputados iniciará una sesión especial a las 12, en la que el proyecto de Presupuesto 2027 ocupará un lugar central. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el oficialismo no tendría dificultades para conseguir el quórum ni garantizar la aprobación en general de la iniciativa.

Sin embargo, las principales negociaciones estarán concentradas en el tratamiento en particular del articulado. Entre los reclamos que reúnen a distintos sectores parlamentarios se destacan la reducción del impuesto a los combustibles líquidos y la cancelación de las deudas con las cajas jubilatorias provinciales.

El financiamiento de las universidades públicas nacionales será otro de los puntos de discusión, ante la posibilidad de que la oposición consiga incrementar las partidas previstas por el Poder Ejecutivo.

También se debatirá el destino de los gastos de Inteligencia. El presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, propuso reasignar los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al área de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de recomponer los recursos del Conicet y otros organismos científicos.

Inflación, dólar y gastos: las proyecciones para 2027

El proyecto de Presupuesto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. En tanto, los recursos consolidados alcanzarían los $219,3 billones, con una suba del 26,2%.

Entre las principales proyecciones económicas para el próximo año, el Poder Ejecutivo estableció las siguientes estimaciones:

Inflación anual: 21,3%.

Dólar a diciembre de 2027: $1.847.

Tipo de cambio promedio anual: $1.728.

Crecimiento del consumo privado: 3,4%.

Expansión del consumo público: 0,6%.

Gastos destinados a servicios sociales: $150,9 billones.

Servicios de la deuda pública: $18,6 billones.

Sobre la base de estas previsiones, el Gobierno proyectó un incremento de los ingresos que permita afrontar la evolución del gasto público y sostener el equilibrio fiscal durante el próximo ejercicio.

Reforma del Banco Central y otros proyectos en Diputados

Además del Presupuesto, la Cámara baja debatirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento la semana pasada, con excepción de la denominada “Ley Malvinas”.

El temario incluye la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de delitos de menores y contra la integridad sexual.

También se tratarán el convenio de libre comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios, un marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas y la instauración del 3 de marzo como Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown.

El Senado debatirá la suspensión de las PASO

En paralelo, la Cámara de Senadores comenzará a sesionar al mediodía con la reforma electoral como una de las prioridades del oficialismo. El Gobierno buscará suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027.

La Libertad Avanza alcanzó acuerdos con distintos bloques para avanzar con una versión acotada del proyecto, que también contempla la implementación de Ficha Limpia. Esta medida impediría que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

Los votos que necesita el oficialismo

El bloque de La Libertad Avanza, presidido por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores propios y necesita reunir al menos 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta requerida para aprobar la reforma electoral.

Según fuentes parlamentarias consultadas por Noticias Argentinas, los diez integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical podrían acompañar la suspensión de las primarias. A ellos se sumarían representantes del PRO, Provincias Unidas y legisladores alineados con distintos gobernadores.

Los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano también se mostraron favorables a la iniciativa. En caso de confirmar esos respaldos, el oficialismo podría alcanzar los 40 votos.

En contraposición, el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores, rechazará la reforma. La misma posición mantienen representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero y otros espacios provinciales, mientras que algunos legisladores todavía no definieron públicamente su postura.

Ley de Ludopatía: restricciones a las apuestas en línea

Otro de los temas centrales de la sesión del Senado será el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de Diputados desde 2024.

El oficialismo y el peronismo alcanzaron un acuerdo para avanzar con la iniciativa, cuyo objetivo es prevenir las consecuencias del juego problemático, particularmente entre niños y adolescentes.

El proyecto establece la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en plataformas digitales, redes sociales, medios de comunicación y espectáculos. La restricción también alcanzará a la indumentaria deportiva.

La prohibición comprenderá la publicidad en internet, radio, televisión, medios gráficos, cartelería en la vía pública y espacios privados de acceso público. La única excepción contemplada será la difusión dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

Penas de hasta ocho años de prisión por juego ilegal

La iniciativa incorpora restricciones para impedir el acceso de menores de edad a las plataformas virtuales de apuestas y establece condiciones para quienes pretendan operar sistemas de juegos de azar.

Entre las personas impedidas de desarrollar esa actividad se encuentran quienes registren deudas con el Estado nacional, tengan condenas firmes vinculadas al juego clandestino, sean familiares de las autoridades de aplicación o figuren en registros de deudores alimentarios.

Asimismo, el proyecto contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

En paralelo, el oficialismo impulsará una iniciativa complementaria que otorgaría herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para intervenir y clausurar plataformas de apuestas que operen sin habilitación.

La agenda del Senado también incluye el tratamiento de ascensos en el ámbito de la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores.

Además, los legisladores debatirán proyectos vinculados con la reducción del IVA a la fécula de mandioca, la declaración de emergencia para las pequeñas y medianas empresas y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista. (Noticias Argentinas)